شكرا لقرائتكم خبر عن فقيه قانوني يكشف مصير السفينة «إيفرجيفن» بعد قرار التحفظ عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور شوقي السعيد، الفقيه القانوني، مصير السفينة «إيفرجيفن»، بعد الحكم المحكمة الاقتصادية بالتحفظ عليها.

وقال «السعيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، الإثنين، إن «المحكمة أصدرت قرارًا برفض تظلم الشركة المالكة للسفينة لإلغاء أمر الحجز، وهو ما يعني عدم قدرة السفينة على المغادرة»، لافتًا إلى أن أمر الحجز سارٍ على السفينة والبضائع المحملة عليها.

وتابع: «السفينة لن تستطيع المغادرة دون إجراء تسوية مع هيئة قناة السويس»، مؤكدا أن «أفضل حل للشركة المالكة إنهاء النزاع بالتصالح العادل، قبل إصدار الحكم النافذ من المحكمة الابتدائية يوم 5 يونيو بتثبيت الحجز».

كانت السفينة «إيفرجيفن» جنحت في قناة السويس في النقطة 151 ترقيم قناة السويس في 23 مارس الماضى، ونجحت هيئة قناة السويس في تعويمها بعد 6 أيام من الحادث، وتم قطرها إلى البحيرات المرة القريبة من مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، لإجراء تحقيقات حول أسباب الحادث، ولم تتوصل هيئة قناة السويس لاتفاق مع الشركة اليابانية المالكة للسفينة، حول الحصول على التعويضات التي طالبتها الهيئة بسبب أزمة الجنوح.