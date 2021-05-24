شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يحذر : المضادات الحيوية العشوائية تصيب بالفطر الأسود (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور حاتم سليمان، استشاري الحالات الحرجة بمستشفى هيرفليد في لندن، أسباب انتشار مرض الفطر الأسود بشكل كبير في الهند.

وأوضح سليمان خلال خلال مداخلة عبر سكايب من لندن مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الإثنين، أن الهند بها أكبر نسبة من مرضى السكري ومتناولي المضادات الحيوية لا سيما الكورتيزون دون استشارة طبيب، مؤكدا أن ذلك من أسباب انتشار مرض الفطر الأسود في الهند.

وأشار إلى أن المضادات الحيوية والكورتيزون تسبب انخفاضا كبيرا في جهاز المناعة حال استخدامها دون إشراف طبيب بكميات كبيرة، مناشدا في الوقت ذاته وزارة الصحة المصرية بوضع ضوابط مشددة لصرف المضادات الحيوية في الصيدليات إلا بناء على روشته طبية.