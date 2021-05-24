شكرا لقرائتكم خبر عن «الشرب والصرف الصحي»: تركيب 14 ألف و613 قطعة موفرة للمياه بدور العبادة في الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الاثنين، تركيب ١٤٦١٣ قطعة موفرة للمياه بالمساجد الأهلية والكنائس بنطاق محافظة الجيزة، وذلك بالتعاون مع الأحياء ومجالس المدن بالمحافظة.

وأوضح «بدوي» في بيان، الاثنين، أن ذلك يأتي في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والذي يهدف إلى ترشيد الاستهلاك وتقليل نسبة الفاقد من المياه.

وأكد أهمية دور إدارة التوعية في التعريف بالقطع الموفرة لجمهور العملاء وأهميتها في ترشيد الاستهلاك وتقليل نسبة الفاقد من المياه، مشيرًا إلى قيام فريق التوعية بالشركة بإعداد ملصقات يتم لصقها في أماكن تركيب القطع الموفرة وكذلك بمراكز خدمة العملاء.

وناشد رئيس شركة مياه الجيزة، المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه، واستخدام القطع الموفرة بالمنازل كونها تستهدف خفض نسبة الاستهلاك إلي ما يقرب من ٤٥% إلى ٦٠% من الاستهلاك والذي ينعكس أيضًا على قيمة فاتورة المياه.

وتابع أن الشركة قامت بتوفير القطع الموفرة للمياه على أن يتم بيعها للجمهور من خلال مراكز خدمة العملاء المنتشرة بكل أنحاء المحافظة.