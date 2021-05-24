شكرا لقرائتكم خبر عن لمدة شهرين .. متدربو البرنامج الرئاسي في الإسكندرية لمتابعة آلية العمل بالأحياء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، متدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة أمس، حيث أكد على الدور الهام الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب، خاصة مع قيامها بتنفيذ برنامج تأهيل التنفيذيين للقيادة، والذى يدعم جهود الدولة نحو رفع قدرات الجهاز التنفيذى وتأهيل الشباب للمناصب القيادية.

وقال المحافظ إنه سيتم تدريب المتدربين بشكل عملي لمدة شهرين في كافة إدارات المحافظة والأحياء وتعريفهم بآلية العمل بها، مؤكداً دعمه الكامل لهم لإنهاء فترة تدريبهم على أكمل وجه ،لافتاً إلى أهمية تحقيق أكبر استفادة من البرنامج الذي يهدف لرفع كفاءة العنصر البشرى بالجهاز الإدارى للدولة، من خلال التدريب والتأهيل المستمر، مما ينعكس على نتائج التدريب بالإيجاب.

يأتي ذلك في إطار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بضرورة ضخ دماء جديدة وشابة نحو قيادة تنفيذية تمتلك القدرات الإدارية المطلوب لمواكبة تطور العصر، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

لمدة شهرين .. متدربي البرنامج الرئاسى لتأهيل القيادات الشابة فى الاسكندرية لمتابعة آلية العمل بالاحياء (صور)

لمدة شهرين .. متدربي البرنامج الرئاسى لتأهيل القيادات الشابة فى الاسكندرية لمتابعة آلية العمل بالاحياء (صور)

لمدة شهرين .. متدربي البرنامج الرئاسى لتأهيل القيادات الشابة فى الاسكندرية لمتابعة آلية العمل بالاحياء (صور)

لمدة شهرين .. متدربي البرنامج الرئاسى لتأهيل القيادات الشابة فى الاسكندرية لمتابعة آلية العمل بالاحياء (صور)