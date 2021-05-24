شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يستقبل أعضاء البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، كلا من هاني مصطفي إبراهيم جميعة، وأحمد إبراهيم محمد غزالي، عضوى البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة «دفعة الشهيد أحمد منسي»، وبحضور العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة.

وأكد المحافظ أهمية البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين والتي تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب، لضخ دماء جديدة وشابة نحو قيادة تنفيذية تمتلك القدرات الإدارية المطلوب لمواكبة تطور العصر، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في ظل توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع قدرات الجهاز الإداري للدولة وتأهيل الشباب للمناصب القيادية.

وأشار المحافظ إلى وضع برنامج تدريب عملي للمتدربين من أعضاء البرنامج الرئاسي، لمدة شهرين يتضمن معايشة الأعمال اليومية للقيادات التنفيذية على مستوي المحافظة، وحضور بعض الاجتماعات التنفيذية.

واستعرض المحافظ أمام أعضاء البرنامج الرئاسي المشروعات التنموية المتعددة التي تنفذها مختلف أجهزة الدولة في مدن المحافظة، بجانب المشروعات التي تم افتتاحها مؤخرًا في مختلف القطاعات، وخاصة مياه الشرب والتعليم والتعمير والأوقاف والأزهر الشريف وغيرها من القطاعات.

من جانبه أكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، على أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى تنفيذ خطة الدولة لبناء صف ثان من القيادات، بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب.

أشار الغندور إلى أن المحافظة أعدت برنامجاً خاصاً للمتدربين تحت إشراف السيد المحافظ، للتعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإداري للدولة في محافظة شمال سيناء سواء الإدارات في ديوان عام المحافظة أو مديريات الخدمات بالمحافظة.