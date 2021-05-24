شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن هذه المناطق بالقاهرة غدا لمدة 6 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة وهى: (شارع عين شمس ومتفرعاته- شارع أبوالفتوح عبدالله ومتفرعاته- شارع سليم الأول ومتفرعاته- شارع الزهراء ومتفرعاته- شارع العشرين ومتفرعاته- شارع 6 أكتوبر ومتفرعاته- شارع أحمد عصمت ومتفرعاته- شارع أحمد عرابي ومتفرعاته- شارع إبراهيم عبدالرازق- الألف مسكن- منطقة الشيراتون بالكامل والملتقي العربى)، وذلك بدءا من الساعة الـ10 صباح غدٍ الثلاثاء الموافق 25/5/2021، وحتى الساعة الـ4 عصر نفس اليوم، نظراً لأعمال صيانة بمحبس قطر 1500 مم بمحطة مياه مسطرد.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.