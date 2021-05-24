شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر وعالميا اليوم الاثنين 24 مايو 2021.. اتجه للصعود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل سعر الذهب في مصر في بداية التعاملات، اليوم الاثنين، 24 مايو 2021، استقراره محليا في الصاغة عند الأسعار التي حققها مساء السبت دون تغير بينما ارتفع سعره في البورصة وسوق العمل بشكل طفيف بسبب ارتفاع سعره عالميا

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراط، في الصاغة بدون المصنعية، 922 جنيها والعيار 21 قيراط الأكثر انتشارا في مصر، 807 جنيهات، والعيار 18 قيراط، 692 جنيها وهى نفس اسعار مساء السبت، بينما سجل ارتفع سعره بقيمة جنيه واحد فقط في سوق المال عن سعره مساء الأحد .

وحقق سعر الذهب عالميا ارتفاعا طفيفا في بداية التعاملات، اليوم الاثنين، 24 مايو، 2021 ليصل بالقرب من أعلى مستوى له في أربع شهور وذلك بعد عودة البورصات وأسواق المال للعمل بعد الإجازة الاسبوعية، حيث ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.39%، رغم صعود الدولار والذى تربطه علاقة عكسية بالذهب إلا انه مازال بالقرب من أدنى مستوى له في ثلاثا شهور، بينما انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات .

ويتوقع خبراء المال اتجاه المعدن الأصفر نحو الصعود، بسبب تراجع مؤشر الدولار وترنح عائدات السندات الأمريكية والتى يتم تداولها قرب أدنى مستواياتها في أربعة اسابيع، بالاضافة للخسائر التي تتكبدها العملات الرقمية وعلى رأسها البتكوين، مع غموض الفيدرالى الأمريكى حول من موعد رفع الفائدة وسط تصريحات تستهدف طمأنة الأسواق من تضخم وشيك .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال صباح اليوم الاثنين 24 مايو، 830.08 جنيه للجرام، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1882.63 $ للأوقية .

المصري اليوم تنشر سعر الذهب صباح اليوم الاثنين، 24 مايو بمحلات الصاغة في مصر بدون المصنعية:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 920 إلى 922 عيار 22 843 إلى 845 عيار 21 805 إلى 807 عيار 18 690 إلى 692 عيار 14 537 إلى 538 عيار 12 460 إلى 461 الاونصة 28،612 إلى 28،683 الجنيه الذهب 6،440 إلى 6،456 الكيلو 920،000 إلى 922،286

سعر الذهب صباح اليوم الاثنين، 24 مايو بأسواق المال في مصر وعالميا:

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 948.64 جنيه $60.52 سعر الذهب عيار 22 869.59 جنيه $55.48 اسعار الذهب عيار 21 830.08 جنيه $52.96 اسعار الذهب عيار 18 711.49 جنيه $45.39 سعر الذهب عيار 14 553.38 جنيه $35.30 سعر الذهب عيار 12 474.32 جنيه $30.26 سعر الذهب عيار 9 355.74 جنيه $22.70 اسعار أوقية الذهب 29،503 جنيه 1882.63 $ اسعار جنيه الذهب 6،641 جنيه $423.66 اسعار كيلو الذهب 948،641 جنيه $60،521

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