شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة وحالة الطقس الساعات المقبلة في القاهرة والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ48 ساعة المقبلة في القاهرة والمحافظات، وقالت إن طقس غدا الثلاثاء سيكون حارا خلال ساعات النهار في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وأيضا وشمال الصعيد، بينما سيكون معتدلا على السواحل الشمالية.الطقس

وأضافت هيئة الأرصاد في بيان لها أن الطقس الأربعاء 26 مايو سيكون لطيفا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وأيضا على محافظات السواحل الشمالية، وجنوب البلاد، بينما سيكون معتدلا على جنوب سيناء.

درجات الحرارة اليوم الاثنين 24 مايو

القاهرة الكبرى العظمى 33 والصغرى 18 درجة.

الوجه البحري العظمى 33 والصغرى 18 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 27 والصغرى 18 درجة.

ووسط سيناء درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19 درجة.

جنوب سيناء العظمى 35 والصغرى 26 درجة.

شمال الصعيد العظمى 33 والصغرى 20 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 37 والصغرى 23 درجة.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 25 مايو.

القاهرة الكبرى العظمى 33 والصغرى 20 درجة.

الوجه البحري العظمى 33 والصغرى 20 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 19 درجة.

شمال الصعيد العظمى 35 والصغرى 21 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 38 والصغرى 25 درجة.

درجات الحرارة يوم الأربعاء 26 مايو

القاهرة الكبرى العظمى 35 والصغرى 21 درجة.

الوجه البحري العظمى 35 والصغرى 21 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 19 درجة.

جنوب سيناء العظمى 37 والصغرى 26 درجة.

شمال الصعيد العظمى 37 والصغرى 22 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 40 والصغرى 24 درجة.