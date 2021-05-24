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تجمع أخطر 3 طفرات للفيروس.. ظهور سلالة جديدة لكورونا بخصائص شرسة في المملكة المتحدة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور محمد رحيم، الباحث بعلم الفيروسات بكلية الطب وعلوم الحياة جامعة لانكستر بالمملكة المتحدة، إنه تم الإعلان عن سلالة جديدة لفيروس المستجد في المملكة المتحدة تجمع صفات السلالات الثلاث، الهندية والجنوب أفريقية والبرازيلية، تحت اسم "يورك شاير".

وأضاف رحيم، في تصريحات له: حتى الآن توصلوا إلى أن تلك السلالة تحوي 3 طفرات، في حين أن السلالة الهندية بها طفرة واحدة، والسلالة الجديدة بها خصائص الانتشار بسرعة، والهروب من اللقاح، والاستمرار في تثبيط الجهاز المناعي للإنسان.

ووجه الباحث بعلم الفيروسات بضرورة الإسراع في تلقي لقاحات تجنبا لحدوث مزيد من المشكلات أو تفاقم الأوضاع في الفترة القادمة.

وتابع: الفيروس الجديد جمع أخطر 3 طفرات شهدها فيروس كورونا المستجد منذ ظهوره في شكل واحد وسلالة جديدة، ولا يمكن حتى الآن التنبؤ بنتائجه.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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