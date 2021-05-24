"الجمهورية": زيارات السيسي وماكرون دشنت الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-(أ ش أ):

ذكرت صحيفة الجمهورية أن تطابق وجهات النظر بين مصر وفرنسا تجاه قضايا التنمية الاقتصادية ودعم الاستقرار والأمن بالقارة الإفريقية يعكس التنسيق الدائم والتشاور المستمر في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت الصحيفة - في عددها الصادر اليوم الإثنين تحت عنوان "تطابق الرؤى المصرية الفرنسية"- أن العلاقات المصرية الفرنسية شهدت تطورا ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية مدعومة بتبادل الزيارات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي دشنت مرحلة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأوضحت أن الزيارات ركزت على عدة محاور يتمثل أولها في العلاقات الثنائية وتطابق الرؤى تجاه مختلف القضايا ورغبة البلدين في دفع العلاقات وتعزيزها وتنفيذ مشروعات مختلفة في العديد من المجالات كالبنية التحتية والنقل والتعليم والثقافة والصحة خاصة في مجال مكافحة فيروس كورونا وتصنيع اللقاحات المضادة للفيروس وغيرها من اللقاحات الأخرى خاصة أن مصر تمتلك البنية التحتية والمصانع والخبرة اللازمة لذلك.

وأكدت (الجمهورية) أن الجهود المصرية لا تتوقف من أجل دعم التنمية والاستقرار بالقارة الإفريقية وتوفير السبل اللازمة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية وغيرها من مشروعات التنمية المختلفة بالقارة، مشيرة إلى أنه في هذا الإطار تأتي المساعي المصرية المستمرة لمد جسور الشراكة والتعاون وتعزيز الاستقرار وتحقيق المصالح الإفريقية وتحسين مستوى حياة شعوب القارة بأسرها وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية والإفريقية في السوق الفرنسية وزيادة التبادل التجاري بين فرنسا والدول الإفريقية بصفة عامة وبين فرنسا ومصر بصفة خاصة.​