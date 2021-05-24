​​هل حددت السعودية عدد حجاج الموسم الحالي بـ45 ألفا؟ أصحاب شركات سياحة يجيبون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تداول أصحاب شركات السياحة المصرية والسعودية العاملة في موسم الحج والعمرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن مصدر سعودي تفيد بتحديد أعداد حجاج الداخل والخارج لموسم 1442 هجرية الموافق 2021 ميلادية.

وقال أصحاب الشركات إنه بناء علي القرارات الصادرة تم تحديد عدد الحجاج لموسم حج هدا العام 1442 هجرية بعدد 60 ألف حاج منهم 45 من حجاج الخارج، و 15 ألف من حجاج الداخل، ما يعني أن نصيب كل دولة سيتراوح بين 500 إلى 1000 حاج تقريباً.

وتابعوا: "وهذه الأعداد مؤقتة مع مراجعة ما يستجد من الأوضاع الوبائية محليا ودوليًا بالنقص أو الزيادة".

من ناحيته، قال منير الفيفي، مالك مؤسسة سعودية تعمل في تقديم وجبات الإعاشة للحجاج، إن الحاصلين على اللقاح سيأتون للحج بشرط التحصين، باستثناء بعض الدول المتفشي فيها الوباء مثل الهند.

وأضاف الفيفي لمصراوي، أن هناك توقعات بأن يكون نصيب كل دولة في حدود نسبة ال 8% فقط، متابعا: أتوقع أن حج الهند الذي أدى إلى كارثة الهند سيقلص الأعداد التي كانت ستصل إلى 40% إلى 8%، أما المنع بالكلية فلا أتوقع لأن بعض الدول ترسل معتمرين.

وأضاف منير الفيفي: "لا تنسى بعض الدول لا تزال مغلقة وحتى لو سمحت السعودية بالحج لا أظن أنها سترسل حجاجا مثل دولة الجزائر".

يذكر أن الممكلة العربية السعودية أعلنت الضوابط الصحية الأولية لموسم الحج الموسم للعام الجاري لتنظيم اداء مناسك الحج، حيث أعدت عدة شروط يجب توافرها قبل وصول الحجاج إلى الأراضي السعودية وهي:

- الفئة العمرية المسموح لها بأداء فريضة الحج لهذا العام من 18 إلى 60 عاما.

- خلو المرشحين من الأمراض المزمنة الحادة والتأكد من عدم خضوعهم لغسيل الكلي أو الإصابة بأمراض مزمنة اقتضت دخول المستشفى خلال الأشهر السابقة مع تقرير طبي يثبت أنهم بصحة جيدة كجزء من متطلبات الحصول علي تصريح أداء فريضة الحج.

- اللقاحات وفحص PCR الخاص بفيروس كورونا المستجد قبل القدوم لمناطق الحج.

وعن حجاج الخارج، اشترطت المملكة على حجاج الخارج أن يكونوا تلقوا كامل الجرعات من لقاحات كورونا المعتمدة من السعودية، ويتطلب من جميع الحجاج إبراز شهادة تثبت ذلك، ويتم تصديقها من الجهات الصحية المعتمدة في بلادهم، وألا تقل المدة بين الجرعة الأخيرة "الجرعة الثانية"، من لقاح ذي جرعتين أو الجرعة الأولى من لقاح ذي جرعة واحدة والمغادرة الى المملكة عن 14 يوما.