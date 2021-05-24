سليم يطلب فسخ عقد الزواج: "مراتي بتتجسس عليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أقام "سليم. ع" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها فسخ عقد الزواج من زوجته مبررًا طلبه "بتتكبر وبتتجسس عليا.

قال "سليم. ع"، 30 سنة، مهندس، تزوجت منذ سنتين من "لميس. م" 27 سنة، مهندسة، بعد قصة حب جمعت بيننا بعد أن تعرفت عليها في العمل.

بعد 9 أشهر رُزقنا طفلة ومنذ ولادتها ووالدتي تريد رؤيتها، وقالتلي كتير عاوزة أشوف حفيدتي هاتهالي أشوفها، وذلك لأنها مُسنة ولا تستطيع السير ومغادرة المنزل، ولكن زوجتي ترفض: "خليها تيجي تشوفها هنا".

حاولت مرارا وتكرارا تلبية الأمنية الوحيدة لوالدتي. ولكنها كانت المرة الأخيرة "طلبت من زوجتي بأن أخذ ابنتي لمدة ساعة واحدة تزور فيها جدتها ولكن هذه المرة لم يأتِ الرفض فقط "أهانتني زوجتي وتطاولت عليّ بسبب نفوذ والدها وعلاقاته".

وتابع الزوج: "أنا اتخدعت في شكلها ولكن طبعها اكتشفت إنه سيئ جدا؛ حتى الأعمال المنزلية لا تعرف عنها شيئًا، وكانت دائما تُحملني أعباءً مالية كثيرة لعلمها بحالي المُتيسر، طلبت "خدامة فلبينية" بالدولار فأحضرت لها. " طلبت سيارة جديدة فلم أرفض طلبها، مُشترياتها وملابسها كلها من خارج مصر بمبالغ كبيرة؛ ولكن الأغرب هو ارتداؤها تلك الملابس لمرة واحدة.

استكمل الزوج: تحملت كل عيوبها من أجل طفلتي رغما من فشلها في الاعتناء بها، وكانت النهاية بأني فوجئت بها تأخذ محادثات ورسائل نصية بيني وبين والدتي من هاتفي وأرسلتها لوالدها، وفؤجئت بحضور الأخير لمنزلي يُهددني ويطردني خارج منزلي. وقبل أن أخرج وجهت له كلمة "لم أتخيل أن تسمح تربيتك لابنتك بأن تتجسس على هاتفي".

فلجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس وأقمت دعوى قضائية تحمل رقم رقم 527 لسنة 2021 ومازالت الدعوى منظورة.