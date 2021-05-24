شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل نقل صالح جمعة إلى إحدى المستشفيات .. وشقيقه يطالب بالدعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر عبد الرحمن جمعة، لاعب فريق شباب نادي الزمالك، صورة لشقيقه اللاعب صالح جمعة، لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، فريق النادي الأهلي سابقًا، على أحد أسرة المستشفيات عبر حسابه الرسمي على انستجرام.

وكتب عبد الرحمن جمعه على صورة شقيقه صالح جمعة،: «اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية».

وطالب عبد الرحمن جمعة متابعيه بالدعاء لشقيقه صالح جمعه.