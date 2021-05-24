شكرا لقرائتكم خبر عن «رقمية الجداول الدراسية والامتحانات» ورشة بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت كلية الحاسبات والمعلومات، بجامعة الفيوم، ورشة عمل حول تطبيق نظام مميكن لإدارة الجداول الدراسية، واللجان الامتحانية، برعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور رانيا أبوالسعود، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، وبحضور عدد من الأساتذة بالكلية.

صرحت الدكتورة رانيا أبوالسعود، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بالفيوم أن التطبيق يهدف إلى تسهيل مهمة الطلاب في الحصول على البيانات الخاصة بالجداول الدراسية، والعملية الامتحانية، حيث إنه يتيح للطالب معرفة جدوله الدراسي، وكذلك مواعيد المحاضرات، وروابط المنصات الإلكترونية في حالة المحاضرات الأون لاين.

كما أضافت أن التطبيق يتيح للطالب معرفة رقم جلوسه، ومكان لجنته الامتحانية، وكذلك مكان جلوسه بداخل اللجنة، عن طريق مخطط هيكلي لقاعة الامتحان، عن طريق الرقم القومى للطالب، وسوف يتم تفعيل النظام خلال الايام القليلة المقبلة.