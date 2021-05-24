شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه الشرب بالفيوم»: تشغيل محطة مياه الشرب بسنورس لحل أزمات ضعف الضخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء هشام محمد درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أنه تم تشغيل محطة مياه الشرب بسنورس 1، 2 بعد زوال العكارة من أمام مأخذ المحطة والتي تسببت بضعف عام بمدينة سنورس وجرفس وابو عيطه، وستصل المياه للمناطق المتأثرة تباعا .

كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، قد أعلنت في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن توقف محطة مياه الشرب بسنورس عن العمل بسبب ارتفاع نسبة العكارة أمام مأخذ المحطة .

وجاء نص البيان كالتالي، عملائنا الكرام نوجه عناية سيادتكم بان توقف محطة مياه شرب سنورس 1، 2 عن العمل بسبب ارتفاع نسبة العكارة أمام مأخذ المحطة، مما أدى إلى ضعف عام للمياه بمدينة سنورس وقرية جرفس وقرية أبوعيطة .

وأكد اللواء هشام محمد درة، رئيس شركة مياه الشرب بالفيوم، انه سيتم تشغيل المحطة بعد زوال العكارة مباشرتا حتى لا تتأثر المحطة، مشيراً إلى أن ارتفاع نسبة العكارة بتكون خارج عن الارادة وغالبا لم تستغرق سوى ساعات قليلة .