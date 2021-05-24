شكرا لقرائتكم خبر عن حملة في الفيوم لمكافحة القوارض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، ان لجان من المديرية شنت حملة لمكافحة القوارض.

وأكد أن الحملة بدأت عملها بقرية «الخلطة» بمركز ومدينة طامية بتوفير مبيد فوسفيد الزنك، لأعمال مكافحة القوارض خلال حملة صيانة، وعملية الخلط والتعبئة والتوزيع على بؤر الإصابة، والالتزام بالتعليمات الفنية الموصي للحملة، على أن تتم عملية الخلط على مشمع بلاستيك حيث يوضع الجريش ويضاف إليه الزيت بواقع 1.5: 2 زجاجة لكل جوال جريش 50 كجم.

وأشار إلى أنه يتم الفرك جيدا للجريش بالزيت لإتمام عملية التجانس، ثم يضاف مبيد فوسفيد الزنك بواقع نصف كيلو كجم جريش الذي يحتاج لـ3: 4 عمال لعملية الخلط والتعبئة والتوزيع على أن تتم عملية التعبئة في أكياس صغيرة (توابل) بواقع 10: 15 جم بكل كيس من الطعم المعد، وتوزيع الطعم مباشرة بعد التعبئة على بؤر الإصابة، ويوضع الطعم في الثلث العلوى من الجسور للترع والمصارف المجاورة لزراعات المستهدف تحزيمه على مسافة 10 أمتار، وذلك في وجود مسؤول القوارض بالجمعية .