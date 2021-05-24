شكرا لقرائتكم خبر عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 9 محلات خالفت مواعيد الغلق في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن مجلس مدينة الأقصر بقيادة العميد طارق لطفي رئيس المدينة، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر، تحت إشراف اللواء أشرف منير نائب مدير الأمن الأقصر، وبمشاركة اللواء نادر وصفي مساعد مدير الأمن، والمقدم خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق، حملة مكبرة على المحال والمقاهى بمدينة الأقصر، لمتابعة تطبيق قرارات الغلق في المواعيد المحددة ورفع الإشغالات وتحقيق الانضباط العام لمواجهة فيروس كورونا .

استهدفت الحملة، شوارع المدينة المنورة والخليج والتليفزيون، ورصدت الحملة التزام المحال التجارية والمقاهي والكافتيريات بقرار الغلق فيما عدا عدد (٩) حالات مخالفة لقرار الغلق، كما أسفرت الحملة عن تحرير (٢٤) محضر إشغال، (٦) بائع متجول، (٧) نظافه عامه، (٢١) تصالح كمامات، (١٣) مضبوطات متنوعه، (٢) مقهى تقدم شيشه ضبط بداخلهما عدد (٤٤) شيشه، وتحرير (٩) محاضر مخالفة لقرار الغلق، و(٥٩) إزالات ادارية .

شارك في الحملة حسن خليدي رئيس حي جنوب وسمير سعود نائب مسؤول رئيس الحي لشؤون قطاع النظافة بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع، وأحمد عبدالصبور مدير إدارة المتابعة الميدانية ومسؤولي قسم الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر وحملة المعدات الثقيلة .