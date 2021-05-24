شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 21 إزالة إدارية وتحرير 13 محضر إشغال طريق فى حملة بإسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا برئاسة ابراهيم نصير رئيس المركز، حملة مكبرة مساء اليوم على المحلات التجارية والمقاهي بمدينة اسنا، لمتابعة الالتزام بالقرارات الحظر وتحقيق الانضباط العام، لمواجهة فيروس كورونا.. وشارك في الحملة اللواء عبدالمجيد رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، والعميد محمد أبوعايد مأمور مركز شرطة اسنا.

وخلال الحملة تم المرور على شارع البحر ومنطقة المحكمة والخضري وجسر السيالة ومنطقة القرية.

وخلال الحملة تم تحرير ١٣ محضر إشغال طريق، وتنفيذ ٢١ إزالة إدارية، وتحرير ٤ محاضر مضبوطات متنوعة.. وخلال الحملة تم ضبط عدد ٨ مواطنين بدون كمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة (50 جنيه ) .

وشارك في الحملة عبدالدايم طايع نائب رئيس مركز ومدينة اسنا، وملازم اول محمود جاد مركز شرطة اسنا، وأحمد إبراهيم شرطة مرافق اسنا وياسر عشاوى مدير شركة مياه الشرب بإسنا ومختار عبدالمنعم مدير قسم الاشغالات بالمركز ومسئول رخص المحلات.