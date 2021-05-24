شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 7 أطنان مخلفات وأتربة في حملة نظافة بالزينية شمال الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحرى برئاسة العقيد احمد الهوارى، رئيس المركز، بالتنسيق بين الوحدة المحلية، بتنفيذ حملة نظافة داخل القرية ورفع 7 طن من المخلفات من على الطريق بقيادة هدى الطواب شرقاوي رئيس قرية الزينية بحرى وعلى النادى سكرتير القرية ومنصور عبدالله مسؤول النظافة بالقرية .

كما قامت الوحدة المحلية للمركز بحملة موسعة بالتنسيق مع مىكز شرطة طيبة، واسفرت الحملة عن تحرير عدد 3 مخاضر اشغال طريق، و6 محاضر نظافة، وعدد 3 محاضر عدم ارتداء كمامة، وعدد 2 محضر مخالفة لقرار الغلق وتم اتخاذ كاف الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.