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رفع 7 أطنان مخلفات وأتربة في حملة نظافة بالزينية شمال الأقصر

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محمد السمكوري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحرى برئاسة العقيد احمد الهوارى، رئيس المركز، بالتنسيق بين الوحدة المحلية، بتنفيذ حملة نظافة داخل القرية ورفع 7 طن من المخلفات من على الطريق بقيادة هدى الطواب شرقاوي رئيس قرية الزينية بحرى وعلى النادى سكرتير القرية ومنصور عبدالله مسؤول النظافة بالقرية .

كما قامت الوحدة المحلية للمركز بحملة موسعة بالتنسيق مع مىكز شرطة طيبة، واسفرت الحملة عن تحرير عدد 3 مخاضر اشغال طريق، و6 محاضر نظافة، وعدد 3 محاضر عدم ارتداء كمامة، وعدد 2 محضر مخالفة لقرار الغلق وتم اتخاذ كاف الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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