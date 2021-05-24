شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم .. رياح وارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس فى مصر الإثنين لوجود نشاط رياح على معظم الأنحاء مع ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة يتراوح بين درجة ودرجتين خلال طقس اليوم الإثنين.

وتكون أسوان وأبو سمبل والأقصر والوادي الجديد الأعلي فى درجات الحرارة اليوم الإثنين بدرجة حرارة العظمي 37 درجة، وأقل درجة حرارة في مطروح تصل إلى 26 درجة مئوية.

توقعات هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن حالة الطقس فى مصر اليوم تشير إلي طقس شديد الحرارة خلال النهار على جنوب الصعيد، وحار على شمال الصعيد وجنوب سيناء.

ويكون الطقس Weather مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري، ومعتدلاً على السواحل الشمالية.

ويتحول طقس الغد ليلاً ليكون لطيف على القاهرة الكبري السواحل الشمالية وجنوب البلاد والوجه البحري ، كما يكون معتدلاً على جنوب سيناء.

يتراوح الموج في البحر المتوسط بين متر ونصف ومترين وحالته معتدلة والرياح شمالية غربية، ويكون البحر الأحمر مضطربًا واتجاه الرياح شمالية غربية وارتفاع الموج بين مترين ونصف و3 أمتار.

ويكون هناك نشاط رياح علي فترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية وجنوب سيناء والوجه البحري.

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تصل درجة الحرارة اليوم في القاهرة إلي 32 درجة مقابل 31 أمس الأحد، كما ترتفع الصغرى إلي 18 درجة بدلاً 17 درجة أمس.

وترتفع درجة الحرارة فى الإسكندرية إلي 27 درجة للعظمي مقابل 26 الأحد، والصغرى 18 درجة مثل أمس.

درجة الحرارة فى أسوان تصل إلي37 درجة للعظمي مقابل 36 درجة الأحد، وتكون الصغري 25 درجة.

وترتفع حرارة الجو اليوم في الأقصر إلى 37 بدلاً 35 الأحد، وترتفع الصغرى أيضًا من 24 إلى 25 درجة.

الطقس غدًا .. ارتفاع درجات الحرارة ورياح على معظم أنحاء مصر

وتكون توقعات درجات الحرارة اليوم فى طنطا 31-18، شبين الكوم 32-18، دمنهور 30-18 درجة.

وتشير توقعات الحرارة اليوم في بلطيم 28-18، مطروح 26-18، السلوم 27-18، سيوة 33-18 درجة.

وتكون توقعات درجات الحرارة فى بورسعيد 28-19، دمياط 28-18، الزقازيق 32-18، المنصورة 31-18، الإسماعيلية 33-18.

وتشير الطقس الإثنين في السويس 33-18، رفح 26-18، العريش29-18، شرم الشيخ 33-25، الغردقة 34-22 درجة.

وتكون توقعات درجات الحرارة في الفيوم والمنيا وبني سويف 33-20، أسيوط 33-21، سوهاج 34-23، قنا 34-23، الأقصر 37-24.

وتشير توقعات الأرصاد اليوم في أبوسمبل 37-24، أسوان 37-25، إدفو 36-25، والوادي الجديد 37-22 درجة.