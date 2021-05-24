شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: إنتاج 40 مليون جرعة من «سينوفاك» الصينى العام الحالى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة أنه سيتم إنتاج 40 مليون جرعة من لقاح «سينوفاك» الصينى فى مصر خلال العام الحالى من خلال مصانع فاكسيرا، وسيتم إنتاج أول دفعة، وتمثل مليونى جرعة، خلال شهر من الآن، بعد تسلم المادة الخام التى تم الحصول عليها، مشيرة إلى أن هناك إقبالًا على تقديم اللقاح للمواطنين بواقع أكثر من 400 مركز، مع وجود زيادة فى تسجيل المواطنين لتلقى لقاح كورونا.

وشددت الوزارة على أنه لا حقيقة للحصول على جرعة ثالثة من اللقاح الصينى «سينوفارم»، موضحة أن إجمالى عدد المواطنين المسجلين للحصول على اللقاح بلغ 3.5 مليون مواطن، فيما تم تطعيم مليونى شخص حتى الآن، ويتم إرسال من 400 إلى 500 رسالة إلى المواطنين فى المركز الواحد لتلقى اللقاح، ومَن لم يقم بالحصول على اللقاح فى اليوم المحدد له تتم إتاحة 4 أيام سماح له، وفى حال تخطى تلك المدة الزمنية يقوم المواطن بالاتصال بالخط الساخن أو إعادة التسجيل للحصول على موعد جديد للحصول على اللقاح.

إلى ذلك، أعلنت لجنة مراجعة سلامة اللقاحات التابعة للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بدء تحقيقات فى تقارير حول إصابة عدد صغير للغاية من المراهقين والشباب بمشاكل والتهابات بالقلب بعد تلقيهم التطعيمات المضادة لفيروس كورونا.

وقال بيان اللجنة إن هناك حالات «قليلة نسبيًا» من الشباب الذين حصلوا على اللقاح عانوا من التهابات بعضلة القلب، وإن هذه الالتهابات قد تكون غير مرتبطة تمامًا بالتطعيم.

فى سياق آخر، قررت ألمانيا اعتبار بريطانيا «منطقة تشهد سلالات متحورة من الفيروس» بسبب انتشار سلالة كورونا الهندية، ما يعنى فرض قيود كبيرة على السفر، ستدخل حيز التنفيذ اليوم، وفقًا لمعهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض، فيما انتقدت الحكومة الهندية موقع التغريدات «تويتر»، بعد تصنيفه تغريدات بعض السياسيين الهنود بشأن الجهود المبذولة لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد بأنها «وسائط إعلامية مُتلاعَب فيها».