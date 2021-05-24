شكرا لقرائتكم خبر عن تباين الآراء حول «سيستم البروفة الثانية» للثانوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الصف الثالث الثانوى، فى القاهرة والمحافظات، أمس، الامتحان التجريبى الثانى «البروفة الثانية» لامتحانات الثانوية العامة الإلكترونية لشهر مايو على أجهزة التابلت، فى مواد اللغات العربية والإنجليزية والأجنبية الثانية، وسط تباين فى الآراء حول سهولة الدخول على «السيستم».

وبينما أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم انتظام سير الامتحان، دون مشكلات فى الـ«سيستم»، تباينت آراء الطلاب حول سهولة الوصول إلى منصة الامتحانات، وأكد بعضهم أنهم قاموا بعدة محاولات للدخول، وأنهم بدأوا الامتحان بعد بدء اللجنة بنحو 15 دقيقة.

وتوافد الطلاب على المدارس لأداء الامتحان من الساعة التاسعة صباحًا، وخضعوا للكشف الحرارى قبل دخول المدارس، وتم التأكيد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومنع دخول الطلاب بدون ارتداء الكمامات.

وأكد الطلاب أن الامتحانات جميعها بنظام الاختيار من متعدد، ودون أسئلة مقالية أو أسئلة تعبيرية، موضحين أن الأسئلة جاءت بعيدة عن الحفظ والتلقين، واعتمدت على الفهم والتفكير نظرًا لتشابه الاختيارات وقربها فى المعنى.

وشددت الوزارة على أن الهدف من الامتحان هو ضبط الخوادم المركزية من ناحية الوزارة، والتعرف على شكل وطبيعة الأسئلة من ناحية الطلاب، وليس اختبار الشبكات أو السحابة الإلكترونية، ويُعد هذا امتحانًا تجريبيًا بلا درجات، وسوف تنشر الوزارة الأسئلة والإجابات الصحيحة بعد الامتحان لاستفادة كل الطلاب من التجربة.