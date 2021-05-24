شكرا لقرائتكم خبر عن مراجعة محاور «تطوير الريف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى، فى إطار مبادرة «حياة كريمة»، ووجه بتوفير عوامل النجاح للمشروع الأضخم، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية المختصة والجمعيات الأهلية؛ لتحقيق الغاية الأساسية لهذا الجهد وهى توفير حياة كريمة لكل مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا.

وشدد الرئيس خلال اجتماعه، بالدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمجموعة الوزارية، والمسؤولين عن المبادرة، على ضرورة توفير الموارد والمعدات والآلات وأطقم العمالة من كل التخصصات لصالح المشروع، وشحذ إمكانات الدولة الإنتاجية، سواء من قطاع الأعمال أو القطاع الخاص، لتوفير المستلزمات المطلوبة فى أعمال المشروع فى مختلف محاوره.

واطلع الرئيس عبدالفتاح السيسى على عرض متكامل لكل محاور المشروع، والذى يعد الأضخم من نوعه فى العالم، من حيث حجم الأعمال وتنوعها ونسبة المستهدفين التى تبلغ أكثر من نصف تعداد السكان بالدولة، وكذلك أهدافه الشاملة التى تسعى للارتقاء بالأبعاد التنموية والخدمية والاجتماعية للمواطنين، وذلك بالتدخل العاجل لتحسين وتطوير نواحى الحياة وجودتها، فى إجمالى 4584 قرية وتوابعها، يقطنها حوالى 58% من إجمالى السكان، وبتكلفة تقديرية 700 مليار جنيه. كما تم عرض التوزيع الجغرافى للمراكز المستهدفة -52 مركزا- والتدخلات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة بكل مركز، علاوة على استعراض بعض مخططات الأنشطة ذات الصلة.