شكرا لقرائتكم خبر عن الاستعانة بخبراء «البحوث الفلكية» لإنهاء مشكلة التسرب البترولى بخليج جمشة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الشركة العامة للبترول بالبحر الأحمر الاستعانة بخبراء الهيئة القومية للاستشعار عن بعد، والمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، لإنهاء مشكلة التسرب البترولى بخليج جمشة.

ووقّع مسؤولو جهاز البيئة، والشركة العامة للبترول برأس غارب، على محضر اتفاق وتنسيق بشأن إنهاء مشكلة التسرب البترولى بالزيت الخام الخفيف، والذى حدث بمنطقة خليج جمشة التابعة لامتياز الشركة العامة للبترول، بين الدكتورة إيناس أبوطالب، رئيس جهاز البيئة، ونبيل عبدالصادق، رئيس الشركة.

وتنفرد «المصرى اليوم» بنشر تفاصيل محضر التنسيق، إذ تضمن التوصية بإلزام «العامة للبترول» بالمتابعة الدقيقة للموقف طوال 24 ساعة وزيادة عدد العمالة والمعدات الميكانيكية الخاصة بأعمال المكافحة والشفط للزيت الخام، والتخلص الآمن من المخلفات، وعمل دراسة للإجراءات الاحترازية عن طريق شركة «بتروسيف»، وتقديم الدراسة لجهاز حماية الشواطئ.

وطالبت وزارة البيئة، الشركة العامة للبترول بالاستعانة بمعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية لإجراء مسح أرضى ومغناطيسى لتحديد أنواع وأعماق الكهوف المتواجدة تحت الأرض ومصادر التسريب، والاستعانة بهيئة الاستشعار عن بُعد، لتحديد الطبيعية الجيولوجية للمنطقة ومصادر ومسارات التسريب وعمل مسح سيزمى للمنطقة، على أن تتم هذه الإجراءات فى مدة شهر، وتتم إعادة تقييم الموقف الحالى ووضع خطة وجدول زمنى بناء على نتائج الدراسات التى تمت.

وللأسبوع الثانى، واصلت الشركة العامة للبترول عمليات شفط ومكافحة التسرب البترولى بالزيت الخام الذى شهدته منطقة خليج جمشة، بالقرب من إحدى آبار البترول القديمة التابعة لامتياز الحفر والتنقيب للشركة العامة للبترول، وقررت الشركة استمرار إقامة سياج وحواجز مطاطية لمنع امتداد التسرب لمياه البحر المفتوحة.

وكانت أجهزة وزارة البيئة بالبحر الأحمر، أعلنت عدم امتداد التسرب البترولى بالزيت الخام من منطقة خليج جمشة إلى محمية الجزر الشمالية، حيث يتم إجراء مسح برى وبحرى لشواطئ الجزر ومناطق الغوص والشعاب المرجانية بشكل يومى، للتأكد من خلو المحمية من أى تلوث بترولى وسرعة وضع حلول نهائية وعاجلة لوقف وإنهاء التسرب، مع الاستمرار فى أعمال المكافحة والشفط للزيت الخام، وزيادة مساحة الحواجز المطاطية، وزيادة عدد العمالة اليومية بموقع التسرب.