شكرا لقرائتكم خبر عن دقوا الشماسى.. شواطئ المحافظات تستقبل المصطافين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستقبل شواطئ المحافظات فى كافة أنحاء الجمهورية المصطافين بشرط الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

إعادة فتح شواطئ الإسكندرية

ففى الإسكندرية شددت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، على لسان مديرها اللواء جمال رشاد، على ضرورة ارتداء عمال الشواطئ الكمامات وتوافر أجهزة لقياس الحرارة على البوابات وتوافر عمال الإنقاذ والغطاسين على الشواطئ، ووجود مسافات بينية ٤ أمتار بين كل شمسية وأخرى، وكذلك وجود مواد مطهرة لتطهير دورات المياه بصفة دورية والالتزام بالأسعار المحددة بكراسة الشروط.

إعادة فتح شواطئ الإسكندرية

وأعادت رسم خريطة الشواطئ بالمدينة، بحيث تتضمن بمنطقة المندرة شاطئا بمواجهة ٢٣٠ مترا، وهو يعتبر من أكبر الشواطئ مساحة وأجودها رمالا بمنطقة كورنيش المدينة الممتد من أسوار قصر المنتزه حتى منطقة بحرى، ويتضمن الشاطئ الجديد ٣ بوابات ومساحات رملية كبيرة ومظلة ضخمة بطول ٢٥ مترا وعرض ١٥ مترا، كما يتوفر بالشاطئ المعدات اللازمة من شماسى وكراسى وترابيزات، ويتوافر أيضا بالشاطئ نقطة طبية ومكتب إدارة و٢ دورة مياه وغرف خلع الملابس، ويشرف على الشاطئ مجموعة من المراقبين التابعين للإدارة المركزية للسياحة والمصايف وعدد كبير من عمال الشماسى والمنقذين والمسعفين. وأكدت على منع الإكراميات بالإكراه، وشددت على حسن معاملة المواطنين وأن المرور والتفتيش سيكون يوميا على الشواطئ، مشيرة إلى أن أسعار تذاكر الدخول محددة ولن يسمح بدفع أى مبالغ إضافية عند استعمال دورة المياه أو غرفة تغيير الملابس.

إعادة فتح شواطئ الإسكندرية

وأتاحت الإدارة المركزية خدمة تنفيذ الإجراءات الاحترازية إلكترونياً، من خلال نشر فيديو توضيحى على موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لتوضيح حالة الشاطئ ونسبة الإشغال والزحام والبدائل المتاحة فى حالة أن يكون الشاطئ وصل للحد الأقصى من الطاقة الاستيعابية، باعتبارها تجربة سباقة ورائدة تقوم بها محافظة الإسكندرية.

إعادة فتح شواطئ الإسكندرية

وفى مرسى مطروح توافد المواطنون على شواطئ مدينة السحر والجمال، فى ثانى أيام تطبيق قرار رئيس الوزراء، وعلى الناحية الأخرى تقوم الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بجهدها للوصول إلى مستوى جيد من الخدمات المصيفية، مع الحفاظ على حياة المواطنين والمصطافين وحمايتهم من العدوى، ذلك ورفع كفاءة للمداخل والمخارج والميادين بالكورنيش استعدادا للصيف والتأكيد على الإجراءات الاحترازية ومتابعته والتحقيق من تواجدها بكل شاطئ بكل دقة.

إعادة فتح شواطئ الإسكندرية

وأكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، فى تعليمات للمسؤولين عن ملف المصايف، على ضرورة التأكيد على مراقبة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية خلال فتح الشواطئ، وأشار رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، إلى أن هناك تسديدات رقابية على عمليات تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل الشواطئ والمتنزهات التى تم فتحها للمصطافين.

إعادة فتح شواطئ الإسكندرية

وقال رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، إنه جارٍ العمل على رفع كفاءة مداخل وبوابات الشواطئ والميادين ودورات المياه ودهان الأعمدة والأرصفة لتكون المدينة فى أبهى صورها لاستقبال مصطافى وزائرى ورواد المدينة.

إعادة فتح شواطئ الإسكندرية

أيضا فى كفر الشيخ، شهد مصيف بلطيم بالمحافظة، أمس الأحد، عدداً من حملات النظافة والرش والتعقيم بشواطئ المصيف الستة، مع إزالة الحشائش والحلف والغاب، بالإضافة لرفع المخلفات المتراكمة بالشواطئ، بداية من منطقة الفنار غرباً حتى منطقة الفيروز، وتسوية الرمال وتمهيد المشايات المؤدية إلى الشواطئ، للحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمصيف.

إعادة فتح شواطئ الإسكندرية

كما شهد مصيف بلطيم إقبالا متوسطاً من المواطنين والمصطافين، فى ثانى أيام إعادة فتح المصايف بعد قرار مجلس الوزراء، حيث تم رش وتعقيم شوارع المدينة المختلفة، وصيانة كشافات الإنارة والأعمدة، وقص وتهذيب الأشجار ونظافة الجزر الوسطى من الحشائش الضارة ورفع جميع مخلفات الأشجار والحشائش وكنس الطرق ورفع جميع الرمال والأتربة حرصا على سلامة المواطنين والصحة العامة.