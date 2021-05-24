شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواصل فتح المعبر لاستقبال الجرحى من غزة.. وتدفع بـ170 شاحنة مساعدات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت السلطات المصرية، أمس، فتح معبر رفح البرى بشمال سيناء استثنائيًا لليوم السابع على التوالى، لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين، وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة. وأكد مصدر مسؤول تواجد الأطقم الإدارية والطبية لتيسير عبور الجرحى والمصابين ومرافقيهم للعلاج فى المستشفيات المصرية، لافتًا إلى أنه وصل إلى الجانب المصرى 24 مصابًا فلسطينيًا، حيث يجرى علاجهم فى مستشفيى العريش العام بشمال سيناء ومعهد ناصر بالقاهرة.

فى ذات السياق استمرت عملية تدفق المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة، عبر بوابة معبر رفح البرى، حيث أدخلت السلطات المصرية، خلال الساعات الماضية، 170 شاحنة تقل كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية المتنوعة إلى القطاع.

وبحسب مصدر مسؤول فإن المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة أرسلت من صندوق تحيا مصر وبعض الأحزاب والقوى السياسية وتتضمن المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والوقود وغيرها من المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن من بينها 75 شاحنة تقل 600 طن من المواد الغذائية، و5 شاحنات تقل 9 أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب 45 شاحنة تقل 970.840 طن من الغاز، 44 شاحنة أخرى تقل 2.563.000 طن من السولار.

بدورها أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء عن تحويل مصاب فلسطينى من مستشفى العريش العام إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة لاستكمال العلاج.

وقالت المصادر الطبية إنه تم تحويل المصاب الفلسطينى، سائد تيسير عطية، 16 سنة، بسيارة إسعاف مجهزة، حيث إنه يعانى من كسر بالقدم اليسرى وشظايا متفرقة بالجسد، وهى الحالة الثالثة التى يتم نقلها من العريش إلى القاهرة، حيث جرى من قبل نقل المصابين محمد عبدالسلام محمد، 26 سنة، وأحمد رشاد أحمد السيد، 24 سنة، للعلاج فى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة.