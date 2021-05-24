شكرا لقرائتكم خبر عن صرف الدفعتين الـ6 والـ7 من إعانات الطوارئ للعاملين بالسياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، إن المجلس وافق على صرف الدفعتين السادسة والسابعة من إعانات الطوارئ للعاملين بالمنشآت السياحية، والتى سبق الصرف لها فى الدفعات السابقة، بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية، بواقع 100% من الأجر الأساسى، وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا. وأضاف، فى تصريحات صحفية، أن المبالغ التى تم صرفها من الصندوق التابع للوزارة بلغت مليارًا و388 مليونًا و100 ألف جنيه، استفاد منها 413 ألفًا و466 عاملًا، يعملون فى 3698 منشأة، وذلك منذ نشأة الصندوق حتى نهاية مارس 2021.

وأوضح «سعفان» أنه يجرى حاليًا إعداد منظومة إلكترونية للصندوق، تتيح التعامل إلكترونيًا من حيث تحصيل الاشتراكات، أو تحديد المنشآت التى سددت والتى لم تسدد، بما يسهم فى تسهيل الإجراءات التى يتم اتباعها فى أعمال الصندوق. وأكد الوزير أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة مُنشَأ بغرض مساندة المنشآت التى تتوقف عن صرف أجور عمالها.