شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: استئناف نقل سكان منشأة ناصر للأسمرات بعد تجهيز الوحدات البديلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت محافظة القاهرة أنه سيتم استئناف نقل سكان منطقة شمال الحرفيين بحى منشأة ناصر ضمن خطة نقل سكان المناطق العشوائية لمساكن أدمية، وذلك بعد تجهيز الوحدات السكنية التي سيتم نقلهم إليها، حيث يتم تسليمها للمواطن مجهزة بالفرش والأجهزة الكهربائية.

ويتم رفع مخلفات الهدم بمنطقة شمال الحرفيين بعد إزالة 243 عقارا وعشة وتسكين المستحقين في وحدات مفروشة بالأسمرات، حيث من المقرر أن يتم إنشاء مشروع سكنى يضم 3500 وحدة سكنية بمنطقة شمال الحرفيين بمنشأة ناصر، وذلك بعد الانتهاء من أعمال رفع مخلفات هدم المنطقة العشوائية ضمن خطة تطوير العشوائيات.

كما سيتم عمل جسات أرضية وفحص التربة قبل بدء تنفيذ أي أعمال إنشائية لتناسب مبانى المشروع مع الطبيعة الجيولوجية للمكان، وكذلك تهذيب الهضبة قبل بدء تنفيذ المشروع، كما يتم تهذيب هضبة جنوب الحرفيين ورفع مخلفات الهدم، وإعداد تصاميم لأعمال التهذيب .

ومنطقة شمال الحرفيين كانت من المناطق العشوائية المهددة للحياة وتم إزالة 243 عقارا ونقل المستحقين إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات المؤثثة والمزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات.

وأضافت محافظة القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للانتهاء من إزالة المناطق العشوائية الخطرة، بالكامل تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية مع نقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم.