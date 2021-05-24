شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان» توقف بيع أراضى المدن الجديدة للأفراد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقف طرح وبيع أراضى المدن الجديدة للأفراد وقصرها فى الوقت الحالى على شركات التطوير العقارى، وتلقت أجهزة المدن خطابًا من المهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، أمس، بعدم السماح بالتصرف ببيع الأراضى للأفراد واقتصار الأمر فقط على المطورين العقاريين ومشروعات الجهات الحكومية.

ورحب فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، بالقرار الحكومى، وأكد أنه يسهم فى تحسين الشكل العمرانى وعلاج التشوهات فى المدن الجديدة، خصوصًا أن تجارب التطوير من الأفراد لم تكن الأفضل، وخير مثال مشروع «ابنى بيتك» فى مدينة 6 أكتوبر، واعتبره جزءًا من حزمة إجراءات بدأتها الحكومة الفترة الماضية للقضاء على العشوائية ورفع كفاءة المدن سواء التقليدية أو الجديدة. وأضاف أن الدولة توفر حاليًا حزمة من المشروعات السكنية على مستوى عالٍ من الجودة لشرائح المجتمع سواء محدودى أو متوسطى الدخل.

وأشار أحمد شلبى، نائب رئيس المجلس التصديرى للعقار، أستاذ العمارة بجامعة القاهرة، إلى أن القرار جاء بشكل مؤقت لوقف المضاربات على الأراضى وإعادة النظر فى منظومة الإجراءات وأسلوب الطرح واشتراطات البناء للأفراد، ما يخدم أهداف التنمية العمرانية ويعالج التشوهات القائمة، مؤكدًا رفضه فكرة عدم طرح أراضٍ للأفراد بشكل عام، واعتبر أن من حق كل مواطن الحصول على قطعة أرض من الدولة مادام يمتلك تكلفة تطويرها، ولكن يجب أن تكون هناك قواعد واشتراطات صارمة لتنظيم بناء الأفراد لمشروعاتهم السكنية حتى لا تتكرر التجارب السلبية التى نشهدها فى محيط المدن الجديدة.

وقال أحمد الشناوى، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن القرار يقضى على العشوائية فى المبانى وسماسرة الأراضى والمضاربة فى الأسعار، موضحًا أن القرار يساعد على تنظيم العلاقة داخل السوق العقارية وحصر الأراضى بالدولة ويعطى الفرصة لقطاع التطوير العقارى لتحقيق قيمة مضافة على الأراضى.