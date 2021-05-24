شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة دعوى الحجز على السفينة «إيفر جيفن» إلى المحكمة الابتدائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية بعدم اختصاصها بنظر قضية السفينة البنمية «إيفر جيفن»، وإحالتها إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، جلسة 29 مايو الجارى.

كما قبلت المحكمة التظلم الخاص برفع الحجز التحفظى على السفينة ورفض الموضوع، بما يعنى استمرار حجز السفينة «إيفر جيفن»، وهو القرار الصادر من المحكمة بناء على دعوى هيئة قناة السويس للمطالبة بسداد مبلغ يصل إلى نحو 916 مليون دولار قيمة أعمال الإنقاذ للسفينة وتعويمها والتعويضات والخسائر التى تكبدتها الهيئة خلال فترة تعطل الملاحة بقناة السويس على مدى فترة جنوح السفينة فى الكيلو 155 «ترقيم ملاحى القناة»، فى الفترة من 23 مارس حتى 29 مارس الماضى.

وشهدت المحكمة حضور ممثل عن هيئة السلامة البحرية، والذى أكد أن إحالة المحكمة القضية إلى الدائرة الابتدائية تعنى بداية التقاضى من جديد، وتقديم دفوع كل طرف فى القضية.