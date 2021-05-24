شكرا لقرائتكم خبر عن 45 مدونًا عالميًا يروّجون للسياحة المصرية من «شرم الشيخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لـ5 أيام، تستضيف مدينة شرم الشيخ 45 مدونًا سياحيًا يتابعهم الملايين عبر صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعى، فى روسيا وأوكرانيا وهولندا واليونان وأمريكا وإيطاليا وأرمينيا وغيرها من الدول، ضمن برنامج سياحى وترفيهى، يتضمن بث صور وفيديوهات من شرم الشيخ على قنواتهم الخاصة، ما يُعتبر ترويجًا كبيرًا للمدينة على نطاق واسع من دول العالم.

وبدأ أعضاء الوفد يومهم الأول، أمس، بزيارة متحف شرم الشيخ للآثار، وأبدوا إعجابهم بالمقتنيات الفرعونية والرومانية والإسلامية الموجودة فيه، وزاروا السوق التجارية القديمة ومسجد الصحابة، وأنهوا برنامج الزيارة بأحد الأماكن الترفيهية الشهيرة فى منطقة الهضبة.

إلى ذلك، وأملًا فى جلب الحظ والسعادة، شهد معبد الكرنك إقبالًا سياحيًا كبيرًا، أمس، واستقبل عددًا كبيرًا من الحافلات السياحية، القادمة من مدينتى سفاجا والغردقة، والتى يستهدف مستقلوها الاستمتاع بزيارة الأماكن الأثرية والسياحية المختلفة بالمدينة، وكذلك الطواف حول «الجعران المقدس»، المتواجد أمام البحيرة المقدسة، من 3 إلى 7 مرات، وفق إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

الباحث أيمن أبوزيد، رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والثقافية، قال إن منطقة الجعران المقدس والبحيرة المقدسة من أكثر المناطق التى يقبل السياح على زيارتها، بجانب باقى المزارات فى معبد الكرنك، موضحًا أن الجعران المقدس هو أحد الرموز التى قدسها المصرى القديم بمختلف طوائفه، وكان يعتقد أنه يجلب السعادة والحظ.

وأضاف أن الجعران المقدس كتلة حجرية من الجرانيت الوردى، يبلغ طوله 190 سنتيمترًا، أنشأه الملك أمنحتب الثالث من الأسرة الـ18 لزوجته الملكة «تى»، التى كان يحبها حبًا شديدًا، وكتب اسمها على مجموعة من الجعارين التذكارية، ومنها هذا الجعران الضخم، الذى تركه فى موقعه، ونقش عليه اسمه واسم حبيبته.

وتابع «أبوزيد» أن كثيرًا من المشاهير فى العالم طافوا حول الجعران المقدس، ومنهم الرئيس الفرنسى الأسبق «ساركوزى» وزوجته، وكذلك رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، تونى بلير، ورئيس دولة فيتنام، والممثل الأمريكى الشهير، دانى جلوفر، وغيرهم من المشاهير.

فى سياق آخر، سيطرت حالة من الجدل على أهالى أسوان، بعد عملية إزالة طابية «فتح» الأثرية، والمسجلة كأثر منذ عام 1951 برقم 10357، ويرجع تاريخها إلى العصر الفاطمى، أى نحو 1000 عام، بواسطة «لودر»، خلال تنفيذ بعض الأعمال الخاصة بمياه الشرب.

عبدالناصر صابر، نقيب المرشدين السياحيين السابق بأسوان، قال إن إزالة طابية فتح، وبطريقة يشوبها الكثير من الغموض وفرض أمر واقع من أجل إنشاء خزانات مياه، تمثل جريمة فى حق تاريخنا وكارثة، مشيرًا إلى أن هذا الموقع من أجمل المواقع على النيل، فهو يطل على المحميات الطبيعية من جزر الشلال الأول فى موقع نادر الجمال.

واستقبل مطار مرسى علم الدولى، جنوب البحر الأحمر، أمس، 10 رحلات دولية من جنسيات مختلفة، بينها التشيك وبولندا وأوكرانيا، ضمن 46 رحلة طيران سياحية دولية من المطارات العالمية سيستقبلها المطار خلال الأسبوع الجارى، بينها 14 رحلة من دولة التشيك، و12 رحلة من المطارات البولندية، و12 رحلة من أوكرانيا، وأخرى من كل من زيورخ ورومانيا ومالدوفيا وليتوانيا، وثلاث رحلات داخلية تابعة لشركة مصر للطيران، وأخرى لإحدى شركات البترول.

وأعلنت شركة طيران «العربية مصر» عن إطلاق رحلات جوية مباشرة بين مطارات شرم الشيخ ونابولى وبولونيا وبرغامو فى إيطاليا، وأعلنت الشركة جدول الرحلات إلى بولونيا، اعتبارًا من 10 يونيو المقبل، وبرغامو 13 يونيو، ونابولى 14 يونيو.