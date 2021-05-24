شكرا لقرائتكم خبر عن «طوخ» تودّع «ضابط المرور» بجنازة شعبية وعسكرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيّع المئات من أهالى مدينة طوخ والقرى المجاورة لها بمحافظة القليوبية، أمس، جنازة المقدم حسن سليمان، من قوة مباحث الإدارة العامة لمرور القاهرة، الذى توفى أثناء خدمته وتأدية عمله، فى شارع 26 يوليو بالقاهرة.

خرجت جنازة الشهيد من مسجد العليمى بطوخ فى جنازة شعبية وعسكرية مهيبة إلى مقابر الأسرة بالشموت ببنها، حيث تقدم الجنازة اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وقال اللواء جمال سليمان، والد الشهيد: «لا نقول إلا ما يرضى الله، ونحتسبه عند الله شهيدا، يشفع لـ70 ألفًا من أهله، وأدعو الله أن يلحقنى به»، مشيرًا إلى أن آخر زيارة له للعائلة فى طوخ كان فى أواخر رمضان الماضى، وجاء بعد الإفطار بساعة نظرا لظروف عمله، كأنه كان يودعهم، وخلال فترة العيد والفترة الأخيرة كان مشغولًا بعمله نظرا لحالة الطوارئ فى تلك الأيام حتى علمنا بخبر استشهاده.

وودعت والدة الشهيد ابنها بكلمات مؤثرة خلال الجنازة مرددة: «خدت قلبنا معاك.. شهيد شباب مصر»، لافتة إلى أن الشهيد ترك أطفالًا أكبرهم «مروان»، 9 سنوات، الذى ظهر فى جنازة والده بجوار جده متوسطًا القيادات الأمنية والتنفيذية التى شيعت الجنازة.

وأطلقت بعض السيدات المتواجدات بالجنازة الزغاريد خلال مراسم التشييع، ووجه محافظ ومدير أمن القليوبية التعازى لوالد وأسرة الشهيد، مؤكدين أن المحافظة فى خدمة أسر الشهداء وتلبية متطلباتهم، ورغباتهم فى أى وقت، تقديرًا لتقديم ذويهم أرواحهم فداءً للوطن.