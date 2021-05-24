شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير حقوقى يرصد وجود 30 ألف غارمة بالسجون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد تقرير حقوقى أن ظاهرة الغارمات تعتبر ظاهرة اجتماعية تؤرق المجتمع وتكشف عن خلل جسيم فى بنيته وتبرز مدى الأمية المالية للمرأة المصرية وقلة الوعى بالأوراق القانونية التى يتم التوقيع عليها وكذلك المبالغة فى مطالب الزواج التى تضغط على الأسرة للاستدانة.

وحذر التقرير الذى أصدرته وحدة البحوث والدراسات بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، حول الغارمات فى مصر تحت عنوان «التوقيع على بياض.. الطريق إلى السجن»، أن أرقام وإحصاءات تداولها مسؤولون حكوميون حول واقع تعثر النساء فى سداد القروض الشخصية أثارت مخاوف من استمرار الظاهرة وتأثيراتها السلبية على الاستقرار الأسرى والاقتصادى والاجتماعى، والتى يتحمل آثارها فى الأغلب النساء والأطفال.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أولى اهتماماً كبيراً بأزمة الغارمات، فأطلق مبادرة «مصر بلا غارمين وغارمات»، عام 2015، عبر صندوق «تحيا مصر»، الذى خصص 30 مليون جنيه لعلاج المشكلة، وتمكن من فك كرب الكثير من الغارمين ومبادرة «سجون بلا غارمين» عام 2018، والتى استهدفت فك كرب الغارمات وسداد مديونياتهن من خلال 42 مليون جنيه تم رصدها من أموال صندوق «تحيا مصر»، دعمًا للمبادرة، وحفاظًا على كيان الأسرة، فضلاً عن اللجنة الوطنية لرعاية الغارمات، ونجح فى فك كرب أكثر من 6000 غارم وغارمة.

كما أشار التقرير إلى أنه عام 2015 بدأ فى الأفق وجود خطة بديلة ومعالجة جذرية لمشكلة الغارمات، فعملت الدولة على ثلاثة اتجاهات متكاملة أولها: هو استمرار العفو عن الغارمات وخروجهن فى المناسبات الرسمية، والاتجاه الثانى: هو دراسة الظاهرة ومعالجتها، والوقوف على أسبابها، ويتمثل الاتجاه الثالث فى دعم الغارمات بعد خروجهن ومواجهة الحياة حتى لا يرجعن للسجن مرة أخرى بجانب دعم المعيلات للأسر من النساء.

وأوضح التقرير فيما يتعلق بأعداد الغارمات أنه لا توجد إحصائية دقيقة بأعداد الغارمات فى مصر، ولكن وفقاً لتقديرات رسمية تصل أعداد الغارمات المسجونات إلى 30 ألف سجينة غارمة، وهو ما يمثل نسبته ما بين 20 - 25% من السجناء فى مصر.

وفيما يتعلق بكيفية القضاء على ظاهرة الغارمات، أشار سعيد عبدالحافظ، رئيس الملتقى، إلى عدة مقترحات هامة، منها: تنظيم دورة للمقدمات على الاقتراض يتم فيها شرح كل الإجراءات، ووضع تشريع جديد يستند على مبادئ إنسانية، وضبط سوق الائتمان غير الرسمية، بقانون يضع حدا أقصى للاقتراض الصغير، وإقرار عقوبات بديلة عن السجن فى قضايا الغارمين وفقاً لما طالب به المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية. فضلاً عن تفعيل دور الإعلام فى التوعية بعدم الانسياق وراء الأنماط الاستهلاكية لتخفيف العبء المادى عن الأسرة، واستبدال عقوبة أخرى بعقوبة الحبس ‏للغارمات والغارمين، على أن تكون عقوبة الغرم هى القيام بخدمة اجتماعية مدفوعة الأجر بشكل رمزى يؤديها الغارم أو الغارمة لمدة محددة.