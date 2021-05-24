شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يدشن أيقونات بكنيسة مارمرقس بالمعادى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مذبحين وأيقونات بكنيسة مارمرقس الرسول بالمعادى، بمناسبة الاحتفال بمرور 50 سنة على إنشائها، بمشاركة 10 من أساقفة الكنيسة. ودشن البابا المذبح الرئيسى لكنيسة الدور الأرضى باسم السيدة العذراء، والمذبح الجانبى لكنيسة الدور الأول باسم الشهيد مار مينا العجائبى.

ومنح البابا تواضروس الثانى خلال التدشين 3 من كهنة إبراشية المعادى رتبة القمصية، وأقيمت صلوات منح الدرجة للكهنة الثلاثة ضمن صلوات قداس الأحد الثالث من الخمسين المقدسة.

يذكر أن هذه هى المرة الثانية التى يزور فيها البابا الكنيسة، حيث قداسته فى ٢٠١٥ وألقى عظة اجتماع الأربعاء الأسبوعى فيها. فى سياق متصل، زار البابا، أمس الأول، دير مكاريوس الكبير (دير أبو مقار) بوادى النطرون، حيث بدأت الزيارة بصلاة الشكر، ثم لحن القيامة مع صورة تذكارية لجميع رهبان الدير. وعقد البابا جلسة روحية عن القيامة والحياة السماوية، وأعقبتها فترة للأسئلة والمناقشة حول الأمور التى تهم الدير وحياة الآباء الرهبان، وانتهى الاجتماع بالصلاة وتوزيع بعض هدايا عيد القيامة على جميع الحضور، وبعد ذلك التقى مع الآباء المسؤولين عن التدبير الإدارى للدير لبحث بعض الأمور الرهبانية.