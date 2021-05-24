شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يشيد بالموقف المصرى من الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد أعضاء مجلس النواب بالموقف المصرى من الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على فلسطين، فى مدينتى القدس وغزة، وأكدوا أهمية إعلان القيادة السياسية إعمار غزة بنصف مليار دولار.

وأكد المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أمس، أهمية التحركات التى قام بها أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، فى تنظيم قافلة مساعدات كبرى لدعم ومساعدة أهالينا فى فلسطين المحتلة وقطاع غزة، بالمشاركة مع عدد من الأحزاب الممثلة فى البرلمان، مشيرا إلى أن التحركات إيجابية وتعبر عن استشعار المسؤولية لنواب الشعب.

وقال «جبالى» إن المجلس يتابع أولا بأول القضية الفلسطينية وما يتعرض له الأبرياء فى فلسطين من انتهاكات دون تفرقة بين أطفال ونساء، فى مشهد يتنافى مع الشرائع السماوية وحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وأن الاحتلال يتحمل المسؤولية.

وأضاف: «ندعم توجه القيادة الفلسطينية فى تقديم المنح والمساعدات وفتح معبر رفح، ووصولا لما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى من تقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة ومشاركة الشركات المصرية فى إعادة الأعمار.

وأوضح أن المسجد الأقصى فى قلب مصر، قيادة وشعبًا، والدور المصرى رائد، وظهر هذا بوضوح فى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار برعاية مصرية، وهو الأمر الذى يحد من الخسائر البشرية والمادية، لافتا إلى ضرورة حل عادل للقضية الفلسطينية يفضى إلى قيام دولة فلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

وأشار سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إلى أنه منذ 8 سنوات والشعب المصرى يراهن على الرئيس السيسى، وربح الرهان والقضية الفلسطينية فى القلب دائمًا، ومصر كانت حاضرة عبر التاريخ وقدمت 300 ألف شهيد وجريح فداء للقضية.

وقال ضياء داود، عضو مجلس النواب، إن مصر فقدت بوصلة المواقف السياسية قبل 2011، والآن تسترد البوصلة الحقيقية للأمن القومى، وأصبحنا نؤسس لمواقف نبنى عليها إقليميًا ودوليًا، ولدينا قيادة سياسية تفكر فى هذا الاتجاه وأجهزة معاونة تطبق ذلك على الأرض.

وقال الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية، إن القدس هى عروس عروبتنا، وهى القضية الكبرى، التى أوصى بها رسول الله.