شكرا لقرائتكم خبر عن «يوتنج» الصينية تخطط للتوسع فى إنتاج الأتوبيسات بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحثت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، مع ممثلى شركة يوتنج الصينية ومجموعة الجيوشى موتورز، مشروع الشركة المقام فى مصر لإنتاج الأتوبيسات والمينى باصات بالتعاون مع مجموعة جيوشى موتورز والتوسعات الجديدة التى تعتزم الشركة الصينية تنفيذها فى مصر خلال المحلة المقبلة لإنتاج الأتوبيسات والمينى باصات التى تعمل بالغاز الطبيعى.

وأكدت الوزيرة حرص الحكومة على توفير أوجه الدعم لمختلف الشركات العالمية للاستثمار بالسوق المصرية ونقل التكنولوجيات والخبرات العالمية للصناعة المصرية، مشيرة إلى أن التوجه الحالى للدولة المصرية يستهدف التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة بوسائل النقل الجماعى والخاصة من خلال العمل على إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعى بالتوازى مع توطين المركبات التى تعمل بالطاقة الكهربائية.

وأشارت جامع إلى أن الدولة تعمل حالياً على تهيئة البيئة المناسبة للتحول نحو الطاقة النظيفة فى قطاع النقل من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لتموين السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء، وشددت على حرص الوزارة على التعاون مع شركة يوتنج الصينية لتصنيع الأتوبيسات والمينى باصات والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات المتقدمة للشركة ونقلها للصناعة الوطنية، مشيرةً إلى حرص الوزارة على نقل وتوطين التكنولوجيات العالمية للصناعة الوطنية وبصفة خاصة فيما يتعلق بصناعة محركات السيارات.

من جانبه قال بنج زاو الرئيس التنفيذى للمعاملات بشركة يوتنج الصينية إن الشركة تعد إحدى أهم الشركات الصينية العاملة فى مجال تصنيع الأتوبيسات والمينى باصات حيث تستحوذ على نحو 40% من السوق الصينية و13% من صادرات الأتوبيسات والمينى باصات الصينية للأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الشركة تنتج نحو 60- 70 ألف أتوبيس ومينى باص سنوياً وتصدر منها نحو 10 آلاف أتوبيس ومينى باص.

ولفت إلى حرص الشركة على نقل الخبرات والتكنولوجيات المتقدمة للصناعة المصرية وتوطين صناعة الأتوبيسات والمينى باصات من خلال زيادة نسب المكون المحلى، مشيراً إلى حرص الشركة على رفع كفاءة العمالة المصرية بمشروعاتها بهدف رفع كفاءة المنتج المصرى بالسوقين المحلية والخارجية.

وقال محيى الدين الجيوشى، رئيس مجلس إدارة مجموعة الجيوشى موتورز، إن تواجد الشركة الصينية بالسوق المصرية يمثل فرصة متميزة لتوطين صناعة الأتوبيسات والمينى باصات بالسوق المصرية ونقل التكنولوجيات والتقنيات والخبرات العالمية المستخدمة فى هذا الصدد، مشيراً إلى أن نسب المكون المحلى بمشروع الشركة فى السوق المصرية تبلغ حالياً نحو 65% وتستهدف وصولها إلى 80% خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأضاف أن مصنع الشركة المقام فى مصر بالعاشر من رمضان بالتعاون مع مجموعة جيوشى موتورز ينتج نحو 3 آلاف أتوبيس سنوياً ويوفر نحو 500 فرصة عمل، مشيراً إلى أن المصنع بدأ حالياً فى إنتاج الأتوبيسات التى تعمل بالغاز الطبيعى لتلبية احتياجات السوق المحلية.