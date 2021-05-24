شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم اتفاقيات حوض نهر النيل الموقعة فى عامى 1891 و1902 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلقى ”الخليج 365” الضوء على أهم الاتفاقيات الخاصة بتنظيم استخدامات مياه حوض نهر النيل، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الاتفاقيات التي أوردتها وزارة الخارجية المصرية رسميا في كتاب مصر ونهر النيل الصادر عن وزارة الخارجية المصرية في عام 1983.

وننشر تفاصيل اتفاقيتين تم توقيعهما فى عامى 1891 و 1902:

1- البروتوكول الموقع بين بريطانيا وإيطاليا سنة 1891 لتحديد مناطق نفوذ كل منها في شرق أفريقيـا.

2- ينص البروتوكول في المادة الثالثة منه على أن تتعهد إيطاليا بألا تقيم على نهر عطبرة أية إنشاءات للري من شأنها أن تؤثر تأثيرا محسوسا على كمية مياه نهر عطبرة التي تصب في نهر النيل".

3- المعاهدة المبرمة بين بريطانيا العظمى وأثيوبيا والموقعة فى أديس أبابا فى 15مايو 1902.

4 - نصت المادة الثالثة من هذه المعاهدة على أن يتعهد الإمبراطور منليك الثاني ملك ملوك أثيوبيا أمام بريطانيا العظمى بألا ينشئ أو يسمح بإقامة أي عمل على نهر النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط، من شأنه تعطيل سريان المياه إلى نهر النيل إلا بالاتفاق مع الحكومة البريطانية وحكومة السودان ".

5- تعتبر تلك الاتفاقية الأساس الملزم لأثيوبيا في علاقاتها بدول الحوض.