شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للجامعات» يعفى طلاب غزة من القسط الثانى للمصروفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، الاستعدادات النهائية للجامعات لامتحانات الفصل الدراسى الثانى والإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وقرر إعفاء الطلاب الفلسطينيين الوافدين القادمين من قطاع غزة للدراسة بالجامعات الحكومية المصرية من القسط الثانى للمصروفات للعام الجامعى الحالى.

وأكد عبدالغفار إعلان الجامعات والمعاهد حالة الاستعداد القصوى استعدادا لامتحانات نهاية العام الدراسى الجارى، التى ستجرى خلال يونيو وتنتهى مع بداية يوليو المقبلين، وأشار إلى جاهزية المستشفيات الجامعية، استجابة لاحتياجات المجتمع فى ظل جائحة كورونا، ورفع درجة استعدادها طوال فترة امتحانات نهاية العام الدراسى الجامعى. وشدد رؤساء الجامعات خلال الاجتماع على اتخاذ الإجراءات اللازمة بضمان الانضباط والالتزام لضمان حُسن سير الامتحانات طبقًا للوائح الداخلية للكليات والمعاهد، والحرص على سلامة جميع عناصر منظومة التعليم بالجامعات.