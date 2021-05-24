شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 19 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات في أرمنت غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن عبدالله عاشور، رئيس مركز ومدينة ارمنت غرب الأقصر إلى ان جميع المحلات انتظمت في مواعيد الغلق طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بالمدينه والقرى بالكامل في المواعيد المحددة.

وأضاف انه تم ضبط ١٩ مواطن غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية من عدم ارتداء الكمامات الطبية وتم التصالح الفورى.

وأكد عاشور على تكثيف المتابعة الدورية من الوحدة المحلية وكافة الجهات المعنية خلال الأيام القادمة لتأكيد التزام كافة المواطنين والمحال التجارية وما يوازيهم بتنفيذ مواعيد الغلق خلال المدة المقررة.

وتهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت بكافة المواطنين التعاون والالتزام بتطبيق كافة القرارات والتعليمات الواردة حرصا على سلامتهم.