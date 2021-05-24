شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال متوسط على الشواطئ بعد فتحها أمام المصطافين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الشواطئ روادها من المصطافين، أمس، بعد عام من إغلاقها بسبب انتشار فيروس كورونا، وشهدت الشواطئ فى المحافظات المختلفة إقبالًا متوسطًا من الزوار.

ففى الإسكندرية شددت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، على لسان مديرها اللواء جمال رشاد، على ضرورة ارتداء عمال الشواطئ الكمامات، وتوافر أجهزة لقياس الحرارة على البوابات، وتوافر عمال الإنقاذ والغطاسين على الشواطئ، ووجود مسافات بينية 4 أمتار بين كل شمسية وأخرى، ووجود مواد مطهرة لتطهير دورات المياه بصفة دورية والالتزام بالأسعار المحددة بكراسة الشروط.

وأتاحت الإدارة المركزية خدمة تنفيذ الإجراءات الاحترازية إلكترونياً، من خلال نشر فيديو توضيحى على موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لتوضيح حالة الشاطئ ونسبة الإشغال والزحام والبدائل المتاحة فى حالة أن يكون الشاطئ وصل للحد الأقصى من الطاقة الاستيعابية، باعتبارها تجربة سباقة ورائدة تقوم بها محافظة الإسكندرية تنفذها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على موقعها الإلكترونى: Www.catr.gov.eg.

وفى مرسى مطروح، توافد المواطنون على شواطئ مطروح، فيما تكثف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بجهدها للوصول لمستوى جيد من الخدمات المصيفية، مع الحفاظ على حياة المواطنين والمصطافين وحمايتهم من العدوى، ورفع كفاءة المداخل والمخارج والميادين بالكورنيش، والتأكيد على الإجراءات الاحترازية ومتابعتها والتحقيق من تواجدها بكل شاطئ بكل دقة.

وأكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، فى تعليمات للمسؤولين عن ملف المصايف، ضرورة التأكيد على مراقبة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية خلال فتح الشواطئ، وأشار رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، إلى أن هناك تشديدات رقابية على عمليات تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل الشواطئ والمتنزهات التى تم فتحها للمصطافين. كما شهد مصيف بلطيم إقبالا متوسطاً من المواطنين والمصطافين، وقال هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة بلطيم، إنه أشرف على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.