شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 3.5 مليون مواطن سجلوا للحصول على لقاح «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة خروج 980 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وتسجيل 1151 حالة جديدة ووفاة 59، ليصل إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا إلى 252690، من ضمنهم 186223 حالة تم شفاؤها، و14670 حالة وفاة.

وأعلنت الوزارة أن الفطر الأسود ليس مرضا غريبا، وهو عرض جانبى لبعض مرضى نقص اكتساب المناعة، وأشارت إلى أنه سيتم إنتاج 40 مليون جرعة من لقاح «سينوفاك» الصينى فى مصر خلال العام الحالى من خلال مصانع فاكسيرا، وسيتم إنتاج أول دفعة، وتمثل مليونى جرعة خلال شهر من الآن، بعد استلام المادة الخام التى تم الحصول عليها، مشيرة إلى أن هناك إشادة دولية بجاهزية خطوط إنتاج لقاح كورونا، وهناك إقبال فى تقديم اللقاح للمواطنين بواقع أكثر من 400 مركز، مع وجود زيادة فى تسجيل المواطنين لتلقى لقاح كورونا.

وشددت الوزارة على أنه لا حقيقة للحصول على جرعة ثالثة من اللقاح الصينى «سينوفارم»، موضحة أن إجمالى عدد المواطنين المسجلين للحصول على اللقاح بلغ 3.5 مليون مواطن، فيما تم تطعيم مليونى شخص حتى الآن، ويتم إرسال من 400 إلى 500 رسالة للمواطنين فى المركز الواحد لتلقى اللقاح، ومن لم يقم بالحصول على اللقاح فى اليوم المحدد له، يتم إتاحة 4 أيام سماح له، وفى حال تخطى تلك المدة الزمنية يقوم المواطن بالاتصال بالخط الساخن أو إعادة التسجيل للحصول على موعد جديد للحصول على اللقاح.

وأوضح الدكتور مصطفى محمدى، خبير الأمصال واللقاحات، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، لـ«المصرى اليوم»، أن مرض الفطر الأسود نادر جدا و«غير معدى» يصيب فقط أصحاب المناعة شديدة الضعف، ومستخدمى الكورتيزون لفترات طويلة وبجرعات كبيرة، إلى جانب مستخدمى المضادات الحيوية بطريقة مبالغ فيها ودون إشراف طبى، ومرضى السكر الخارج عن السيطرة ويخضعون للعلاج بالكورتيزون عند الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى مرضى نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).