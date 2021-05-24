شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو تريكة يشيد بدعم رياض محرز لفلسطين.. ويوجه رسالة للاعبين العرب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا محمد أبوتريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، نجوم كرة القدم العرب لإظهار الدعم والتضامن مع القضية الفلسطينية.

ووصف محمد أبوتريكة القضية الفلسطينية بأنها «بوصلة الأمة الكاشفة»، وذلك في استديو «بي إن سبورتس» التحليلي لمباراة مانشستر سيتي وإيفرتون، مساء الأحد.

وأشاد محمد أبوتريكة بموقف النجم الجزائري رياض محرز الذي احتفل بتتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي مع علم فلسطين وعلم الجزائر.

رياض محرز بعلم فلسطين مع علم الجزائر خلال تتويج فريقه مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

ودعا أبوتريكة اللاعبين العرب إلى دعم جهود إعادة الإعمار في غزة، قائلًا: «يا ريت كل اللعيبة تدعم الإعمار بالمال وبالحملات، فلسطين هي بوصلة الأمة الكاشفة».

وعن احتفال رياض محرز بالتتويج، قال: «لحظة التويج لا تنسى، وتظل خالدة. أنت لست لاعب كرة فقط، ولكن يجب أن تكون قدوة وصاحب رسالة».

رياض محرز يرفع علم فلسطين خلال تتويج فريقه مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

أضاف: «إحنا مش استديو فقط، يبقى في حرب على إخواتي وما أساندهمش حتى بالكلمة؟ أبرأ نفسي قدام ربنا ولو بالكلمة، كلنا هنتحاسب وهنمشي على الصراط».

ووجه حديثه للاعبين العرب، قائلًا: «ماذا قدمت للأمة؟ ربنا أعطاك اسم وشهرة وفلوس، عملت ايه؟ دع كلام الناس، وارضي ضميرك، ربنا هو المطلع على القلوب».

وختم قائلًا: «أبويا رباني إني أستعمل كل نعمة في إرضاء ربنا. اللهم استخدمنا واستعملنا ولا تستبدلنا».