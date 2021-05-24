شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحان «التجريبى الثانى» على التابلت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الصف الثالث الثانوى، فى القاهرة والمحافظات، أمس، الامتحان التجريبى الثانى «البروفة الثانية» لامتحانات الثانوية العامة الإلكترونية لشهر مايو على أجهزة التابلت، فى مواد اللغات العربية والإنجليزية والأجنبية الثانية، وسط تباين فى الآراء حول سهولة الدخول على «السيستم».

وبدأ الطلاب التوافد على المدارس لأداء الامتحان من الساعة التاسعة صباحًا، وخضعوا للكشف الحرارى قبل دخول المدارس، وتم التأكيد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومنع دخول الطلاب بدون ارتداء الكمامة.

وأكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم انتظام سير الامتحان، وأكدت على أن «سيستم» الامتحانات يعمل بكفاءة مع الطلاب، فيما تباينت ردود أفعال الطلاب حول سهولة الوصول لمنصة الامتحانات، إذ أكد بعض الطلاب أن المنصة تعمل بكفاءة داخل المدارس وتم الوصول بسهولة، فيما عبر البعض الآخر عن تكرار محاولات الدخول أكثر من مرة، حتى تمكنوا من بدء الامتحان بعد بدء اللجنة بنحو 15 دقيقة من وقت الامتحان.

وأكد الطلاب أن الامتحانات جميعها بنظام الاختيار من متعدد ودون أسئلة مقالية أو أسئلة تعبيرية، مؤكدين أن الأسئلة بعيدة عن الحفظ والتلقين وتعتمد على الفهم والتفكير نظرًا لتشابه الاختيارات وقربها فى المعنى.

فى السياق نفسه، أكدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الامتحانات التجريبية للثانوية العامة.

وتفقد مجدى الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وناصر شعبان، مدير عام إدارة جنوب الجيزة التعليمية، لجان امتحانات الثانوية العامة التجريبية بمدرسة السعيدية الثانوية بنين، واستمع «الجيار» لآراء الطلاب ومدى الاستفادة من المنظومة الجديدة والتأكد من تشغيل بوابات التعقيم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الامتحان خاص بالطلاب الذين يمتلكون جهاز تابلت فقط، وسيخوض معظم الطلاب الامتحان فى المدارس الحكومية المجهزة بالخوادم المركزية وتوصيلات الفايبر، أما طلاب المدارس غير المجهزة أو المدارس الخاصة والقومية فيخوضون الامتحان عبر شبكة الإنترنت فى المدرسة (إن وجدت) أو عبر شريحة الإنترنت الموجودة فى التابلت من لجان امتحان بالمدرسة. وأكدت الوزارة أن الهدف من هذا الامتحان هو ضبط الخوادم المركزية من ناحية الوزارة، والتعرف على شكل وطبيعة الأسئلة من ناحية الطلاب، وليس اختبار الشبكات أو السحابة الإلكترونية، ويعد هذا امتحانا تجريبيا بلا درجات، وسوف تنشر الوزارة الأسئلة والإجابات الصحيحة بعد الامتحان لاستفادة كل الطلاب من التجربة.

وأعلنت الوزارة أنه سيتم تطبيق طرق تصحيح إلكترونية جديدة فى عدد محدود جدًا من المدارس، ثم نطبق هذه التجربة على كافة المدارس فى الامتحان التجريبى الثالث والذى سينعقد لطلاب التابلت فى المدارس المجهزة فقط، وسيكون ورقيًا لطلاب المنازل فى نفس التوقيت فى منتصف يونيو المقبل.

وتعقد امتحانات الدبلومات الفنية (صناعى- زراعى- تجارى- فندقى) اعتبارًا من السبت الموافق 5/6/2021 وتنتهى يوم الخميس الموافق 17 من نفس الشهر، بالنسبة للامتحانات العملية والمعملية، وبالنسبة للامتحانات التحريرية سوف تبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 19 يونيو وتنتهى يوم الخميس 1 يوليو.

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد «أمهات مصر للنهوض بالتعليم»، إن الاتحاد تلقى شكاوى متعددة من صعوبة أسئلة الامتحانات، خصوصًا مادة اللغة العربية، مؤكدين أن أغلبها فى مستوى الطالب المتميز والوقت غير كاف.

وأضافت، فى تصريحات صحفية، أن الاتحاد تلقى شكاوى أخرى من سقوط «سيستم» الامتحان على أجهزة التابلت وبعض المشكلات التقنية مع الطلاب، لافتة إلى أن الطلاب أكدوا أنه عند الدخول على منصة الامتحان لم تفتح إلا فى نهاية الوقت، فضلًا عن فتح الامتحان مع طلاب ثم غلقه وخروجهم من السيستم دون إرادتهم.