شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن كنيسة مارمرقس بالمعادى بعد تدشينها والان مع تفاصيل الخبر
وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن كنيسة مارمرقس فى المعادى.
1- تتبع إيبارشية منطقة طرة المعادى بالقاهرة.
2- تم بناء الدور الأول منها وأقُيم بها أول قداس في الأربعاء 29 ديسمبر 1970 م.
3- صدر لها في 17 يوليو 1973 القرار الجمهوري رقم 1105 لسنة 1973 بالترخيص ببنائها ونشر بالجريدة الرسمية.
4- من خدمات الكنيسة: بيت مارمرقس للمسنين - بيت مارمرقس للمسنات - بيت العذراء والقديسة أليصابات للمسنات - قسم رعاية مسنين بالمنازل - كورسات تدريبية لرعاية المسنين.
5- يعتبر شفيع الكنيسة القديس مرقس الرسول والإنجيلى والشهيد البطريرك الأول.
6- دشن مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث المذبح الرئيسي للكنيسة باسم القديس مار مرقس يوم 11 يناير 1981م.
7- من كهنة الكنيسة:
القس مرقس يسى رزق: 7 يونيو 1987 م.
القس رويس رويس سويحة: 7 يونيو 1987 م.
القس مكاريوس موريس رزق الله: 14 مارس 1993 م.
القس بطرس سامي جرجس: 14 نوفمبر 2005 م.
القس يونان سمير ونجد: 14 نوفمبر 2005 م.