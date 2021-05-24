شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن كنيسة مارمرقس بالمعادى بعد تدشينها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية كنيسة القديس مارمرقس الرسول بالمعادي برفقة 10 من أحبار الكنيسة، بينهم اثنان من الآباء المطارنة.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن كنيسة مارمرقس فى المعادى.

1- تتبع إيبارشية منطقة طرة المعادى بالقاهرة.

2- تم بناء الدور الأول منها وأقُيم بها أول قداس في الأربعاء 29 ديسمبر 1970 م.

3- صدر لها في 17 يوليو 1973 القرار الجمهوري رقم 1105 لسنة 1973 بالترخيص ببنائها ونشر بالجريدة الرسمية.

4- من خدمات الكنيسة: بيت مارمرقس للمسنين - بيت مارمرقس للمسنات - بيت العذراء والقديسة أليصابات للمسنات - قسم رعاية مسنين بالمنازل - كورسات تدريبية لرعاية المسنين.

5- يعتبر شفيع الكنيسة القديس مرقس الرسول والإنجيلى والشهيد البطريرك الأول.

6- دشن مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث المذبح الرئيسي للكنيسة باسم القديس مار مرقس يوم 11 يناير 1981م.

7- من كهنة الكنيسة:

القس مرقس يسى رزق: 7 يونيو 1987 م.

القس رويس رويس سويحة: 7 يونيو 1987 م.

القس مكاريوس موريس رزق الله: 14 مارس 1993 م.

القس بطرس سامي جرجس: 14 نوفمبر 2005 م.

القس يونان سمير ونجد: 14 نوفمبر 2005 م.