شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 20 طن مخلفات في حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر، برئاسة ابراهيم نصير، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة والقرى لرفع المخلفات التراكمات والاتربة.
وخلال الحملة تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية من رفع ٢٠ طن من الاتربة والمخلفات الصلبة، وذلك بشارع احمد عرابي وجسر السيالة والسعودية والنزهة وذلك بجانب تفريغ الحاويات بالمدينة.
شارك في الحملة عبدالرحيم طايع نائب رئيس المركز وفتحي حافظ مدير قسم النظافة وفؤاد سالم مدير الحملة.
وشدد رئيس المركز على أجهزته التنفيذية وقسم النظافة بضرورة التواجد والعمل الميداني على مدار اليوم.