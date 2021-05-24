شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 20 طن مخلفات في حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر، برئاسة ابراهيم نصير، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة والقرى لرفع المخلفات التراكمات والاتربة.

وخلال الحملة تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية من رفع ٢٠ طن من الاتربة والمخلفات الصلبة، وذلك بشارع احمد عرابي وجسر السيالة والسعودية والنزهة وذلك بجانب تفريغ الحاويات بالمدينة.

شارك في الحملة عبدالرحيم طايع نائب رئيس المركز وفتحي حافظ مدير قسم النظافة وفؤاد سالم مدير الحملة.

وشدد رئيس المركز على أجهزته التنفيذية وقسم النظافة بضرورة التواجد والعمل الميداني على مدار اليوم.