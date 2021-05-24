شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تبدأ أول أيام التدريب مع متدربي البرنامج الرئاسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة ويرافقها متدربي البرنامج الرئاسي للتنفيذيين الدفعة الثالثة «دفعة الشهيد احمد منسي»، والسيد اللواء خالد عصر رئيس حي الهرم بزيارة عمارات حاكم الشارقة، والتي قد تم تسليمها يوم الأربعاء الموافق ٥ مايو ٢٠٢١ لاهالي عزبة حرب المرحلة الثانية.

حيث قام المتدربين باجراء لقاءات مع الاهالي الذين قد تم تسليمهم الشقق، ومتابعة أداء وحدة متابعة المشروع التي قد تم إنشاءها لمتابعة احتياجات الاهالي بالعمارات الجديدة.

ثم تلى ذلك اجتماع المتدربين مع السيد إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن، والذي استعرض لهم اهم المشروعات التي تقوم بها المحافظة في المراكز والمدن وخصوصا بالقرى الجاري تطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة بمركزي الصف وأطفيح.

استكمل المتدربون تدريبهم بلقاء مع المهندسة زيزي كامل مدير وحدة التطوير الحضري بمحافظة الجيزة، والتي استعرضت ملف تطوير المناطق العشوائية وما حققته محافظة الجيزة في مواجهة العشوائيات إلى الآن.

واختتم المتدربون اليوم الأول للتدريب بحضور لقاء مبادرة هنجملها للتعرف على المبادرة، والتي تهدف إلى زراعة شجر مثمر في مركزي الصف وأطفيح ضمن مبادرة حياة، وكذلك منطقة حدائق الاهرام باشراف وزارة البيئة.