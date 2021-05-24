محافظ المنيا يفتتح عددا من أعمال تطوير كورنيش النيل

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يفتتح عددا من أعمال تطوير كورنيش النيل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه، الدكتور محمد أبوزيد، عددا من الأعمال المنتهية بتطوير كورنيش النيل، استعداداً لاستقبال المواطنين غدا، والذي يعد متنفس أساسي للمواطنين من أبناء المحافظة.
جاء ذلك بحضور المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، وعدد من وكلاء الوزارات والجهات التنفيذية بالمحافظة.
تفقد المحافظ أعمال التطوير المنتهية، وجاهزية الكورنيش لاستقبال المواطنين غداً، لافتاً إلي أن تطوير الكورنيش وتحويله لمتنفس حضاري يستوعب الأهالي ويليق بهم من أولويات المحافظ، والذي يأتي في إطار إضفاء لمسة جمالية وحضارية على مدينة المنيا وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.
ودعا المحافظ أهالي المنيا للاستمتاع بالكورنيش، مؤكدا أن إعادة فتح الكورنيش أمام الجمهور بعد إغلاقه بشكل جزئي، هي تجربة تخضع للتقييم المستمر، وسنعمل جميعا على نجاحها من خلال تطبيق جميع الإجراءات والضوابط لحماية المواطنين، لافتا أن وعي المواطن هو الأساس في نجاح تلك التجربة، فالكورنيش ملك لجميع المواطنين والحفاظ عليه واجب وطني ومسؤولية مباشرة من المواطنين.
وكان محافظ المنيا قد أعلن إعادة فتح كورنيش النيل أمام المواطنين بشكل جزئي بدءا من غداً الاثنين، من السادسة صباحاً وحتى الحادية عشر مساءً من كل يوم، على أن يكون افتتاح الكورنيش جزئيا من السور الجنوبي لنادى الشرطة وحتى منطقة كدوان جنوباً، ومن السور الشمالي لنادى الشرطة وحتى بداية سور المدرسة الثانوية العسكرية شمالاً، مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك تفعيلا لقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والتي أقرت استمرار العمل بالقرارات السابقة بشأن الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حتى نهاية شهر مايو الجاري، باستثناء القرار الخاص بالحدائق والمنتزهات والشواطئ العامة حيث يعاد فتحها وإتاحتها لإستقبال المواطنين.