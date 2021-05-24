شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يفتتح عددا من أعمال تطوير كورنيش النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه، الدكتور محمد أبوزيد، عددا من الأعمال المنتهية بتطوير كورنيش النيل، استعداداً لاستقبال المواطنين غدا، والذي يعد متنفس أساسي للمواطنين من أبناء المحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، وعدد من وكلاء الوزارات والجهات التنفيذية بالمحافظة.

تفقد المحافظ أعمال التطوير المنتهية، وجاهزية الكورنيش لاستقبال المواطنين غداً، لافتاً إلي أن تطوير الكورنيش وتحويله لمتنفس حضاري يستوعب الأهالي ويليق بهم من أولويات المحافظ، والذي يأتي في إطار إضفاء لمسة جمالية وحضارية على مدينة المنيا وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.

ودعا المحافظ أهالي المنيا للاستمتاع بالكورنيش، مؤكدا أن إعادة فتح الكورنيش أمام الجمهور بعد إغلاقه بشكل جزئي، هي تجربة تخضع للتقييم المستمر، وسنعمل جميعا على نجاحها من خلال تطبيق جميع الإجراءات والضوابط لحماية المواطنين، لافتا أن وعي المواطن هو الأساس في نجاح تلك التجربة، فالكورنيش ملك لجميع المواطنين والحفاظ عليه واجب وطني ومسؤولية مباشرة من المواطنين.

وكان محافظ المنيا قد أعلن إعادة فتح كورنيش النيل أمام المواطنين بشكل جزئي بدءا من غداً الاثنين، من السادسة صباحاً وحتى الحادية عشر مساءً من كل يوم، على أن يكون افتتاح الكورنيش جزئيا من السور الجنوبي لنادى الشرطة وحتى منطقة كدوان جنوباً، ومن السور الشمالي لنادى الشرطة وحتى بداية سور المدرسة الثانوية العسكرية شمالاً، مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك تفعيلا لقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والتي أقرت استمرار العمل بالقرارات السابقة بشأن الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حتى نهاية شهر مايو الجاري، باستثناء القرار الخاص بالحدائق والمنتزهات والشواطئ العامة حيث يعاد فتحها وإتاحتها لإستقبال المواطنين.