شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مكافحة كورونا: نحن في قمة الموجة الثالثة.. الإصابات كثيرة والمستشفيات ممتلئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن الفطر الأبيض رض قديم ومرتبط بانخفاض المناعة، مشيرا إلى أن الإعلام يلعب دورا في التهويل.

وطمأن عضو لجنة مكافحة كورونا في تصريحات تليفزيونية المواطنين بشأن انتشار الفطر الأسود والأبيض كون الحالات تكاد تكون منعدمة، فضلًا عن أنه غير معدي.

وحول أعراض لقاح كورونا، قال الدكتور محمد النادي إنه من الطبيعي ظهور أعراض جانبية للقاح، لكن عدم ظهورها لا يعني ضعف اللقاح أو عدم صلاحيته.

وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الحاصلين على لقاح كورونا في مصر شعروا بأعراض جانبية، والمنظمات المشرفة على اللقاح لم تحسم أمر الجرعة الثالثة.

وحذر «النادي» من الوضع الوبائي حاليا، قائلًا: «نحن في قمة الموجة الثالثة لكورونا، عدد الحالات ما زال كبير والمستشفيات ما زالت ممتلئة».

وناشد المواطنين تطبيق الإجراءات الاحترازية عبر ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين بانتظام.

وسجلت وزارة الصحة، أمس الأحد، 1145 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و51 حالة وفاة جديدة.