شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات وزارة الرى للحفاظ على المياه ووصولها إلى المزارعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت وزارة الموارد المائية والرى خلال الخمس سنوات الماضية العديد من الإجراءات لتحمل الصدمات فى قطاع المياه والتى تشمل تغيرات مناخية وتغيرات خارجية نتيجة كمية المياه التى تصل إلينا فى محاولة للتقليل من شكاوى المياه للمزارعين.

وفى التقرير التالى نرصد الإجراءات التى نفذتها وزارة الرى على مدار الخمس سنوات الماضية للحفاظ على المياه وتوصيلها إلى المستخدمين دون مشاكل.

1- مصر كانت تزرع أكثر من مليون فدان أرز تم خفضها إلى 700 ألف فدان.

2- تم تحديد مساحات زراعة القصب والموز.

3- تم إنشاء 120 محطة خلط للمياه ساهمت فى وصولها إلى نهايات الترع.

4 - تم إنشاء سدود حصاد أمطار .

5- تم إنشاء أكبر محطتين فى العالم تحت الانشاء حالياً لمعالجة مياه الصرف الزراعى، محطة بحر البقر 5.6 مليون متر مكعب، ومحطة الحمام حوالى 6 ملايين متر مكعب لمياه الصرف الزراعى، ملوحتها تصل إلى 7 آلاف جزء فى المليون حيث يتم خلطها مع المياه العادية سواء جوفية أو أخرى لحل أزمات المياه.

6- الدولة اتخذت إجراءات شديدة فى 2016 بعدم توصيل مياه النيل إلى المناطق الساحلية والاعتماد على تحلية مياه البحر وهو ما يتم تطبيقه فى مدينة العالميين الجديدة.

7 - مشروع تبطين الترع أحد الإجراءات التى اتخذتها الحكومة حيث سيتم تبطين 20 ألف كيلو متر، وتكلفة الكيلو الواحد 4 مليون جنيه، لتصل التكلفة الإجمالية نحو 80 مليار جنيه.

8 - تحويل الرى فى الأراضى القديمة من الغمر إلى الحديث بتكلفة تصل إلى 40 مليار جنيه.

9- تطوير المساقى بنحو 40 مليار جنيه.