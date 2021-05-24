شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يشهد تفعيل خدمة توفير لقاح كورونا بالمنازل لغير القادرين على الحركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، تفعيل الخدمة الجديدة الخاصة بتوفير لقاح فيروس كورونا لغير القادرين على الحركة بالمنازل، حيث تفقد المحافظ سيارة الإسعاف المتنقلة والمجهزة بفريق من مديرية الصحة، ضمن التعاون الفعال بين وزارة الصحة وهيئة الإسعاف، وذلك في إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين وحمايتهم من فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحضور دكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة والدكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الإسعاف بالمنيا .

قال الدكتور محمد النادي وكيل الوزارة، إنه جرى تخصيص فرق طبية بالإدارات الصحية بالمحافظة، لتوصيل اللقاح لمنازل غير القادرين على الوصول لمراكز تلقي لقاح كورونا، إذ يقوم الراغب في طلب الخدمة بالتسجيل لطلب اللقاح على الموقع الإلكتروني للوزارة وعند وصول رسالة تأكيد له بمكان وتاريخ التطعيم، يقوم طالب اللقاح بالتواصل مع الخط الساخن لوزارة الصحة ورقمه 15335، لطلب توفيره في المنزل لظروفه الصحية التي تمنعه من الوصول لمكان اللقاح .

وأكد دكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الإسعاف بالمنيا انه تم توصيل اللقاح لاحد المواطنين بمنزله في مركز سمالوط من خلال سيارة الإسعاف المتنقلة والمجهزة لهذا الغرض.