شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يشهد تفعيل خدمة توفير لقاح كورونا بالمنازل لغير القادرين على الحركة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، تفعيل الخدمة الجديدة الخاصة بتوفير لقاح فيروس كورونا لغير القادرين على الحركة بالمنازل، حيث تفقد المحافظ سيارة الإسعاف المتنقلة والمجهزة بفريق من مديرية الصحة، ضمن التعاون الفعال بين وزارة الصحة وهيئة الإسعاف، وذلك في إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين وحمايتهم من فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك بحضور دكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة والدكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الإسعاف بالمنيا .
قال الدكتور محمد النادي وكيل الوزارة، إنه جرى تخصيص فرق طبية بالإدارات الصحية بالمحافظة، لتوصيل اللقاح لمنازل غير القادرين على الوصول لمراكز تلقي لقاح كورونا، إذ يقوم الراغب في طلب الخدمة بالتسجيل لطلب اللقاح على الموقع الإلكتروني للوزارة وعند وصول رسالة تأكيد له بمكان وتاريخ التطعيم، يقوم طالب اللقاح بالتواصل مع الخط الساخن لوزارة الصحة ورقمه 15335، لطلب توفيره في المنزل لظروفه الصحية التي تمنعه من الوصول لمكان اللقاح .
وأكد دكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الإسعاف بالمنيا انه تم توصيل اللقاح لاحد المواطنين بمنزله في مركز سمالوط من خلال سيارة الإسعاف المتنقلة والمجهزة لهذا الغرض.